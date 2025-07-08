Участники конкурса «Это у нас семейное» раскрыли свои главные ценности

Семья, домашний очаг и гордость за страну — ключевые ценности, которые участники второго сезона конкурса «Это у нас семейное» считают самыми важными. Об этом рассказали организаторы на пресс-конференции, прошедшей 8 июля, в День семьи, любви и верности. Во втором сезоне уже зарегистрировались более 105 тысяч человек.
«Приоритет номер один для всех наших конкурсантов — семья. При этом они отмечают, что гордятся своей страной и ее достижениями, а важными считают дом, семейный очаг и путешествия», — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин на пресс-конференции 8 июля, в День семьи, любви и верности. Он также сообщил, что большинство команд состоят из 5-7 человек, в них входят представители как минимум трех поколений.
Как подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, проект не только стал самым массовым конкурсом платформы, но и обладает уникальной атмосферой: «Такой атмосферы радости и счастья, как на финале „Это у нас семейное“, нет больше нигде. Самая большая награда — это счастливые лица детей и настоящие примеры любви, поддержки и взаимного уважения». По его словам, во втором сезоне конкурс ждет уже 105 тысяч семей, и почти вдвое увеличено число победителей.
Конкурс проходит в несколько этапов: дистанционные задания включают видеовизитки, рассказы о семейных традициях и тематические челленджи — от культурных до спортивных. Некоторые задания предлагают члены Наблюдательного совета конкурса, среди которых — музыкант Олег Газманов, продюсер Павел Курьянов, саксофонист Игорь Бутман и другие. Победителей ждут не только путешествия, но и жилищные сертификаты на улучшение условий жизни.
Как напомнил Бетин, в первом сезоне конкурса участвовали около 600 тысяч человек со всей страны. Семьи стали ближе друг к другу, многие обрели новые традиции, увлечения и друзей. Победители первого сезона — семья Степановых — уже купили квартиру на выигранный сертификат, побывали в путешествии и даже стали больше: у них родился четвертый ребенок.
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