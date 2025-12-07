Красноармейск был освобожден российскими войсками 1 декабря Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Киев, потеряв Покровск (Красноармейск), значительно ослабил переговорные позиции. В США придавали большое значение боям за этот город. Военные аналитики Штатов не без оснований считали, что «если Покровск падет, то падет и Украина». Теперь, когда в Красноармейск вошли российские войска, у Киева осталось еще меньше поводов, чтобы диктовать хоть какие-то условия на переговорах, считает нардеп Роман Костенко.

«Для США, если Киев потеряет Покровск — он потеряет весь Донбасс. Сейчас Покровск уже потерян», — сказал Костенко изданию «Политика страны». При такой ситуации Киеву становится сложнее договориться о «справедливом» мире на переговорах.

Вторая причина, почему Вашингтон настойчиво требует у Киева заканчивать противостояние с Россией — это коррупционный скандал, потрясший Украину. «Скандал ... нам тоже вспоминают. Говорят, вы просите деньги, а сами там расхищаете, у вас крадут, вы ничего не контролируете. И ... во власти у вас огромная коррупция», — говорит Костенко. По его мнению, идти с этими кейсами на переговоры и о чем-то серьезно договариваться трудно.

Продолжение после рекламы

Недавно ВС РФ установили контроль над Красноармейском (Покровском) в Донецкой Народной Республике. Бои за город начались в 2024 году, а их активная стадия возобновилась весной 2025 года. Красноармейск представляет собой важный транспортный узел региона и является плацдармом для дальнейших действий российской армии в зоне спецоперации, подчеркивал президент России Владимир Путин. По его словам, из города удобно развивать наступление сразу в нескольких направлениях — на Дружковку, Славянск и Краматорск.