17:33 27 июля 2017 0

Сергей Горбачев, говоря о Кургане, неосознанно повторяет жест памятника основателя города Тимофея Невежина Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сергей Горбачев сам вызвался вступить в дискуссию про массовое бегство из Кургана. Первый заместитель директора областного департамента промышленности — не типичный для Зауралья чиновник. Уроженец Тюмени приехал с семьей в Зауралье в расцвете сил и на пике карьеры. Для журналистов «URA.RU» он выделил время в период отпуска, чтобы, не торопясь, во время прогулки с младшей дочкой Леной рассказать о преимуществах и перспективах столицы Курганской области.

— Сергей Геннадьевич, у вас была успешная карьера: вы были советником главы Тюмени, директором департамента экономики и стратегического развития администрации города. Почему решили переехать в Курган?

Сергей Горбачев считает, что ситуацию в промышленности удалось серьезно улучшить Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— После Тюмени я работал в Астрахани в коммерческой структуре, думал переехать в столицу. Там соображения были финансовые. Предложение в Кургане для меня все равно повышение, поскольку я работал директором департамента экономики города, а здесь стал первым замом директора департамента субъекта федерации.

— Вы ведь два года уже у нас?

— Да, ровно два года. Здесь у меня родилась дочь, она единственная в нашей семье коренной курганец. Кстати, родилась в курганском перинатальном центре, который считается одним из лучших в УрФО. Я, честно говоря, не знал об этом. Что касается социальной сферы, нас все устраивает. Я ни разу не пользовался никакими административными ресурсами, мы ходим в обычную детскую поликлинику, записываемся через интернет. Жена очень довольна. Точно так же ходим в обычную школу № 11 рядом с домом, старшей дочери 10 лет.

— Многие из тех, кто уезжает, говорят о внешнем виде нашего города — плохие дороги, обшарпанные дома… Если сравнивать с той же Тюменью, это будет точно не в нашу пользу.

Курганских студентов будут учить по-новому Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— В Тюмени бюджет в расчете на жителя кратно больше, чем в любом городе УрФО. То, что в Кургане плохая инфраструктура, мне кажется, это предрассудок, который прививался годами. Состояние дорог у нас такое же, как в среднем по стране. Что касается федеральных трасс — как вы знаете, их в течение двух лет полностью приведут в порядок. В Кургане у муниципальных властей тоже большие планы на ремонт в этом году. Если так же планомерно они будут заниматься дорогами несколько лет подряд, результат не заставит себя ждать. Что и было в Тюмени, я и сам свидетель этого процесса.

Что касается коммунальных сетей — да, они изношены. Но курганские энергетики и коммунальщики достойно работают. При минимальных вложениях, которые были в последние годы, им удается поддерживать работоспособность системы. Если будут инвестиции, восстановить все можно очень быстро, хватит буквально двух-четырех лет.

— Выходит, мы не так уж сильно отстали?

Кафе «Старая Прага» Горбачев предлагает не сносить Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Инфраструктуру нужно развивать. Сейчас в Тюмени реализуется большой проект по строительству велодорожек. Это нужно делать планомерно — при каждом ремонте, где можно — выделять дорожку на тротуаре, где нельзя — отделять линией на проезжей части. Это позволит сделать хорошую сеть. За этим будущее точно.

— Но у нас слишком много проблем в экономике и не хватает средств…

— Основные проблемы курганской экономики сейчас находятся в стадии решения. Сейчас мы все получим новые платежки со сниженными тарифами за электроэнергию. Я думаю, что к концу года будет решен вопрос с тарифами для предприятий. Мы решили все основные проблемы промышленности, которые планировали на эти годы. Решился вопрос с передачей КМЗ Ростеху, также он перешел на налоговый учет в Курган. Часть «Синтеза» тоже сейчас принадлежит Ростеху, мы знаем планы его перспективного развития. Мы нашли инвесторов для Шадринского завода металлоконструкций. В фармацевтике заложены основы для создания кластера, в сентябре «Велфарм» выходит на промышленные объемы производства. Тот же самый завод буровых установок — это миллиардный объем производства. Он начнет работать через год, мы понимаем его перспективы. В прошлом году мы серьезно загрузили КАВЗ, он достиг предела загрузки производственных мощностей. То же самое с Варгашинским заводом ППСО, он работает на полную мощность. Так что промышленность Зауралья будет только расти.

— Однако молодежь по-прежнему не видит здесь перспектив и не хочет учиться в местных вузах.

— Что касается обучения молодежи, насколько знаю, в этом году был неплохой набор в КГУ. Мы сейчас пытаемся поменять структуру специальностей, это не получится сделать резко, но изменения кое-где будут достаточно кардинальные. Отъезд молодежи остановить в один момент невозможно. Это очень инерционный процесс. Сейчас как раз тот момент, когда мы, зная перспективы своей экономики, можем довольно точно спрогнозировать, кто нам нужен. Возьмем пример фармацевтики — мы знаем число специалистов, которые нужны на «Велфарм» и «Синтез». Это сотни человек, которые будут получать очень хорошую зарплату. Проблема, что мы до сих пор не учим таких людей. 20 человек в техникуме сейчас учатся на фармацевтов, в вузе есть схожая кафедра, но там пока не идет подготовка нужных специалистов. То же самое в машиностроении. Но для этого нужно быть специалистами, а не сырым материалом с требованиями высокой зарплаты.

Привокзальная площадь Кургана будет готова к Дню города Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Образования наших студентов-инженеров достаточно, чтобы устроиться на современный завод — тех же буровых установок, где будет тысяча рабочих мест?

— Недостаточно. Это касается и фармацевтики. Даже в России нет таких готовых специалистов — настройку оборудования проводят китайцы. Тут непростой процесс взаимодействия с вузом, долгий и творческий.

— Ваш руководитель жаловался, что не очень активно сотрудничает с вами департамент образования.

— Формально никаких связей у субъекта федерации и федерального вуза нет. Тем не менее с КГУ у нас хорошее взаимодействие, они слышат наши просьбы. Мы сейчас неплохих специалистов готовим для бюджетной сферы, однако перекос зарплат не в нашу пользу. С бюджетниками всегда будет непросто — перебить Ямал или Нефтеюганск по зарплатам мы не сможем.

— Свое будущее связываете с Курганом или, если поступит хорошее предложение, готовы переехать?

— Зацикливаться на каком-то регионе я не буду. Сейчас мне интересно работать в Кургане. Много задач, которые, может быть, в других регионах уже решены, а здесь их еще предстоит внедрить.

— А как, на ваш свежий взгляд, оцениваете работу наших чиновников? Есть какие-то местные особенности?

— Я отметил, что здесь очень высокая исполнительская дисциплина, я видел много структур, мне есть с чем сравнивать. Довольно быстро доходят указания и выполняются. Нередко правительство делает невозможное и решают вопросы даже не своей компетенции. Те же федеральные трассы или вопросы города приходится решать губернатору иногда. При этом я считаю, что новый руководитель Кургана Андрей Потапов работает хорошо. Хотя и тут можно внести коррективы, предложения. Например, почему бы не поискать спонсора и не почистить этот пруд (указывает в сторону реки Битевка).

— А вы думаете, это может кого-то заинтересовать?

Уроженцу Тюмени очень нравится курганский ЦПКиО Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Конечно! Наряду с тем, чтобы строить церкви или ставить новые памятники… Это то, что каждый день на глазах. Мне городские власти сказали, что планируют навести порядок за счет бюджета. Мне кажется, это достопримечательность Кургана — тут не только парк, а целый зоопарк — ондатры, уточки. Дети у меня в восторге, в Тюмени такого точно нет.

Вот тут пример самостроя (показывает на кафе «Старая Прага»). Я бы предложил тут простую вещь — этот объект узаконить и сделать там муниципальный туалет, детское кафе. Зачем сносить, если уже построено, я бы поспорил здесь с позицией администрации Кургана.

Правильно, что сейчас обратили внимание на площадь Слосмана, идут разговоры о набережной. А вообще, у нас настолько активная общественность, что, я думаю, она сейчас не даст властям расслабляться и, при помощи федеральных денег и проекта «Комфортная среда», город значительно преобразится. Вы знаете, финансирование обещали на ближайшие годы продлить.