Вдова пилота разбившегося вертолета просит помощи через «ВКонтакте»

08:51 08 ноября 2017 0

Вдова командира разбившегося в Норвегии Ми-8 осталась с двумя ипотеками и маленькой дочерью на руках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вдова вертолетчика из Тобольска Евгения Баранова, разбившегося у берегов норвежского Шпицбергена, Оксана начала сбор денег в соцсети «ВКонтакте». Женщина осталась без единственного кормильца с маленьким ребенком на руках и не знает, как платить огромную ипотеку.

«Моя семья оказалась в трудном положении, — написала на своей странице Оксана Баранова. — Никогда ни о чем не просила, но сейчас действительно критическое положение. У нас была ипотека в „Сбербанке“ в строящемся доме, банк не идет ни на какие уступки в связи со сложившейся ситуацией. Я вынуждена просить о помощи, кто сколько может». Оксана говорит, что в банке ей нагрубили и просто не стали слушать.

КВС Евгений Баранов вообще не должен был лететь на Шпицберген фото — страница Оксаны Барановой «ВКонтакте»

Российский вертолет Ми-8, на борту которого находились восемь человек, 26 октября упал в море в нескольких километрах от Баренцбурга на архипелаге Шпицберген. Пилотами были тюменец Владимир Фролов и тоболяк Евгений Баранов. Воздушное судно направлялось из российского посёлка Пирамида на архипелаге Шпицберген в населенный пункт Баренцбург. Дмитрий Желязков считает, что причиной катастрофы вертолета мог стать отказ оборудования вертолета.

Женщина рассказывает, что ее супруг вообще не должен был лететь в злополучную командировку на Шпицберген. Евгений Баранов подменил коллегу, у которого тяжело заболела дочь. «У него даже времени на акклиматизацию не было, он только что вернулся из Африки и Ливана, — говорит Оксана. — Говорил, что летит дней на 10, но остался на три недели — его было некем заменить».

Сейчас Баранова собирает документы, чтобы устроить дочь в детский сад — власти Тобольска оперативно решили вопрос с предоставлением места. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев выделил семье вертолетчика миллион рублей — большую часть этих денег вдова намерена потратить на погашение кредита.

Заместитель гендиректора АК «Конверс Авиа» Дмитрий Желязков: «Крушение вертолета могло быть следствием отказа оборудования» фото — страница Оксаны Барановой «ВКонтакте»

Баранова рассказала «URA.RU», что ипотеку они с мужем взяли в строящемся доме «Ремезовский дворик» (исторический центр Тобольска) в 2014 году. Платежи по займу в 2,3 миллиона рублей составляют больше 31 тысячи рублей в месяц — слишком много для безработной женщины с полуторагодовалой дочкой на руках. Раньше Оксана работала санитаркой в медучреждении. Она сомневается, что, даже если вернется на работу, сможет заработать хотя бы на ипотеку.

Более того, у семьи есть второй жилищный займ. Барановы, наряду с другими дольщиками, стали заложниками самого известного тобольского долгостроя — элитного жилого комплекса «Ремезовский дворик», возведенного с нарушением максимально допустимой этажности в историческом центре города. Оксана говорит, что, когда семье надоело ютиться в квартире родителей и ждать ввода в эксплуатацию «дворика», они взяли в ипотеку однокомнатную «однушку» в одном из микрорайонов. Второй займ выдал «Запсибкомбанк», государство помогло семье материнским капиталом после рождения второй дочери (старшая дочь Оксаны и Евгения Барановых погибла два года назад — ред.).

Баранова говорит, что в «Запсибкомбанке» к ее трагедии отнеслись с пониманием, согласившись отсрочить уплату долга на полгода. К тому же, кредит был застрахован, и страховая компания готова погасить его — как только вдова представит документы, подтверждающие гибель своего супруга.

Однако Евгений Баранов официально не признан погибшим. Его супруга опасается, что вертолетчика объявят пропавшим без вести и признают его гибель только спустя большой промежуток времени.

Увидеть мужа живым она уже не надеется — говорит, что в тех погодных условиях оказавшийся в море человек может протянуть не больше 20 минут. «Коллеги мужа звонили, говорили: „Прими соболезнования“», — объясняет Баранова.

По словам женщины, тверская компания «Конверс Авиа» (АО «Авиакомпания Конверс Авиа» — ред.), где работал Евгений Баранов, никак не помогла ее семье после гибели кормильца. «Компания никакой материальной помощи не оказала и не собирается оказывать. Говорят, счета заморожены в связи со следствием. Даже соболезнования генеральный директор не выразил», — говорит Баранова.

Пропавший на Шпицбергене Евгений Баранов полетел в роковую командировку, подменяя коллегу фото — страница Оксаны Барановой «ВКонтакте»

В авиакомпании «Конверс Авиа» «URA.RU» заявили, что «все каналы связи с родственниками погибших налажены, с ними общаются». Поговорить с генеральным директором Александром Желязковым не удалось. Заместитель генерального директора по организации перевозок и авиационных работ Дмитрий Желязков сообщил, что в общей сложности кроме миллиона рублей от правительства Тюменской области, вдова погибшего летчика может рассчитывать еще на два миллиона рублей — помимо помощи на транспортировку тела, похороны и других затрат. «Что касается страхового возмещения, нужно решить некоторые процедурные вопросы, — объяснил Желязков. — Там срок до конца непонятен. Пока решения на этот счет не было, обращения от Барановой нет».

Желязков добавил, что не стоит опасаться затягивания процедуры признания летчиков погибшими. «Должно пройти полгода, потом суд признает (пропавшего без вести — ред.) погибшим. Но в подобной ситуации все должно пройти каким-то образом быстрее. Вы поймите, у нас это первая такая ситуация больше чем за 20 лет работы, у нас нет практики такой работы. Никто затягивать не собирается. Расследование ведет Следственный комитет, Роструд и прокуратура тоже ведут проверки». Желязков добавил, что, по его личному мнению, причиной катастрофы вертолета мог стать отказ оборудования вертолета.

В пресс-центре Западно-Сибирского банка Сбербанка России «URA.RU» заявили, что «банк пойдет навстречу» Оксане Барановой. «Сбербанк рассматривает в индивидуальном порядке все без исключения обращения клиентов, — отметили в пресс-службе Западно-Сибирского банка Сбербанка России. — Клиенты, попавшие в сложную жизненную ситуацию, могут использовать различные варианты реструктуризации ссудной задолженности. Банк не вправе комментировать в публичном поле персональную информацию, но оперативно реализует решение, которое будет достигнуто и согласовано с клиентом».

Через соцсети Оксане Барановой пока удалось собрать 20 тысяч рублей.