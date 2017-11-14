Таких не берут в депутаты! «Черные списки» для челябинских выборов

18:29 14 ноября 2017 0

Челябинских депутатов поделили на «черных» и «белых» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Телефонный звонок президента РФ Владимира Путина с борта самолета дольщице «Речелстроя» ставит крест на политической карьере целого депутатского пула, некогда очень влиятельного в Челябинске. Все еще действующие народные избранники автоматически попадают в «черные списки», которые потихоньку готовят к выборам депутатов столицы Южного Урала.

Выборы в райсоветы и гордуму Челябинска состоятся в сентябре 2019 года. Но представители элиты уже сформировали «белые списки» будущих депутатов из числа действующих народных избранников. Назвали тех, кому «Единая Россия» окажет поддержку и даст «зеленый свет» на праймериз. В кулуарах обсуждают и «черные списки», где значатся те, кому рассчитывать на помощь от партии власти не приходится.

В первую очередь это депутат гордумы Андрей Пязок, основной владелец «Речелстроя», который в скором времени может стать фигурантом уголовного дела по выводу средств дольщиков при строительстве микрорайона «Чурилово Lake City». Расследование идет с мая 2017 года, но после звонка Владимира Путина силовики активизировались.

Николай Сандаков: «Я не двигал личных друзей» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Андрея Пязока называют «кошельком» целого пула депутатов Тракторозаводского района Челябинска. После того, как строитель «подставил» областные власти с дольщиками, коллеги считают их «политическими трупами». Самый видный из них — Владимир Шумаков. Он вместе с Пязоком и еще одним членом их группы Станиславом Ильиным входит от райсовета в гордуму. Эта тройка — самые ресурсные участники пула. В райсовете к этой группе относят также депутатов Семена Бронских, Вячеслава Юматова и Наталью Быковских.

Все они в свое время избрались, как говорили, при покровительстве обвиняемого в коррупции бывшего вице-губернатора Николая Сандакова в пику кандидатам бизнесмена Бориса Видгофа («БОВИД»). Правда, сам Сандаков отрицает, что в 2014 году был некий заговор и он оказывал кому-либо покровительство.

«Селекция проводилась исходя из возможностей кандидатов, их узнаваемости, — заявил „URA.RU“ Сандаков. — В итоговом списке депутатов нет моих личных друзей. У меня не было какой-либо заинтересованности, в том числе финансовой».

Владимира Шумакова и Станислава Ильина считают «токсичными депутатами» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тракторозаводские бизнесмены говорят, что когда-то Шумаков был партнером Видгофа в одном из проектов. Но сначала случился деловой конфликт, а после предательства на выборах они и вовсе стали врагами. Шумаков сделал все, чтобы бывший спикер гордумы Видгоф остался рядовым депутатом райсовета. После ареста Сандакова, уже на выборах в ЗСО, команда Видгофа усилилась.

Теперь, когда Николай Сандаков предстал перед судом, настало время окончательного реванша. Борис Видгоф заключил союз с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым. Шумаков, по данным собеседников «URA.RU» в райсовете, безуспешно пытался заручиться поддержкой депутата Госдумы Андрея Барышева и спикера гордумы Станислава Мошарова — Шумакова, как и Пязока, коллеги считают «токсичным» депутатом, с которым не следует иметь никаких общих дел. Шумаков уже лишился поста секретаря местного отделения «Единой России». Пул Пязока собирались и раньше вычеркнуть из списков, но после недавних событий стало понятно, что рассчитывать на мандаты депутаты, попавшие в опалу, не смогут.

Финансировать пул кандидатов в одиночку на свои личные деньги Шумаков вряд ли будет. Часть его предприятий, согласно данным СБИС, в стадии ликвидации. Это означает, что он сворачивает свой бизнес, а что-то продает. У остальных депутатов их пула нет денег на выборы. Вероятнее всего, Шумаков не будет баллотироваться на следующих выборах или пойдет самовыдвиженцем. Но шансов у самого Шумакова и всего пула немного — Видгоф и его команда целенаправленно будут работать против них. Получить комментарий у Владимира Шумакова не удалось. Его мобильный отключен. Не отвечает на звонки и Андрей Пязок. Зато откликнулся Борис Видгоф.

Борис Видгоф берет реванш Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Ничего полезного для Тракторозаводского района, кроме решения личных интересов, депутаты Андрей Пязок и Владимир Шумаков не сделали, — заявил „URA.RU“ Борис Видгоф, но тут же уточнил. — Впрочем, у Шумакова были проблески, а Пязок не делал ничего».

В «черные списки» для «ЕР» попадут и депутаты с судимостью. В 2014 году партия власти была снисходительной, и на праймериз допускались кандидаты с пятнами в биографии. Теперь требования ужесточились. Из самых известных депутатов гордумы судимость имеют Виталий Рыльских и Марк Болдов. «Впрочем, ничто не мешает Рыльских выдвинуться самостоятельно, — пояснил „URA.RU“ источник в гордуме. — Он все равно выиграет, если пожелает баллотироваться».

В ожидании приговора и депутат гордумы Сергей Новожилов, обвиняемый в даче взятки бывшему начальнику налоговой инспекции области Александру Путину. Дело слушается в Центральном районном суде, процесс затягивается. Даже если Новожилов отделается самым легким наказанием, его политическая карьера закончена.

Спикер гордумы Станислав Мошаров не стал подтверждать «URA.RU», что уже обсуждаются некие «черные списки» депутатов. «Ведется мониторинг работы депутатов, их участия в думе, полезности для города, — дипломатично сообщил „URA.RU“ Мошаров. — Ближе к выборам эти данные будут изучаться. Кроме того, учтут, и насколько дисциплинированы были депутаты в заполнении налоговых деклараций».

В начале ноября в Челябинске начали рассматривать представления прокуроров о наказании для депутатов, скрывших доходы и имущество. В «черные списки» рискуют попасть и депутаты, допустившие косяки с декларациями.

Согласно закону, в 2019 году челябинцы будут выбирать 170 депутатов семи райсоветов. 49 из них будут делегированы в городскую думу.