22:15 28 ноября 2017 0

Три года пермякам обещали капремонт, а теперь чиновники передумали. Что дальше? Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Реформа сферы ЖКХ обернулась для пермяков шоковой терапией. Жители самого центра столицы Прикамья гадают, какое будущее их ждет — обещанного капитального ремонта не будет. Наблюдатели же полагают, что властям следует не ждать протеста горожан, а как можно скорее вступить с ними в диалог.

На прошлой неделе Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Пермском крае объявил, что опубликовал обновленную региональную программу. Теперь любой житель может зайти на сайт и узнать, на какой год какие работы запланированы в каждом доме.

Чиновники решают, что же делать с домами, которые давно не имеет смысла ремонтировать Фото предоставлено читателем

Однако для многих пермяков вроде бы позитивные перемены обернулись шоком: вдруг выяснилось, что их дома из программы капремонта исчезли. Жители рассказали «URA.RU», что совершенно точно «вычеркнуты» 15 двухэтажных домов, расположенных в самом центре Перми — между улицами Куйбышева, Глеба Успенского, Пионерская и Белинского.

Дома, о которых идет речь, построены в 1930-40-х годах. В некоторых из них Фонд успел даже отремонтировать кровлю. Находятся они в двух шагах от кинотеатра «Кристалл», Комсомольской площади и строящегося квартала «Гулливер». Что будет с этими домами дальше — непонятно, ведь аварийными они не признаны. Забавность ситуации заключается в том, что накануне жители еще и получили очередные квитанции от Фонда.

«Варяг» Олег Демченко наобещал капремонт даже тем домам, к которым и прикасаться-то опасно Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Все предыдущие годы нам обещали, что дома будут ремонтировать. Люди обустраивались, получали места в детских садах. Здесь жить очень удобно. Но теперь, получается, власть бросает эти дома, в которых деревянные перекрытия, старая проводка, текущие крыши, треснутые потолки. А если все это рухнет?» — говорит житель дома по улице Куйбышева, 68/2 Сергей (фамилию он просил не указывать, поскольку работает в госструктуре).

Изначально в 2014 году, когда составляли и утверждали программу капремонта (отвечал за нее вице-премьер и теневой губернатор Олег Демченко), все дома разделили на две категории: аварийные и те, что нужно ремонтировать (всего — порядка 13 тысяч). Поэтому в программу вошло и очень старое двух- трехэтажное жилье. Таких «нецелесообразных» домов в Прикамье может оказаться около четырех тысяч.

В Фонде капремонта «URA.RU» спустя несколько дней после обращения ответили лишь, что обозначенные дома действительно исключены из программы. Причина — нецелесообразность их ремонта. Сколько еще домов исключено по Пермскому краю —. непонятно. Подробный комментарий обещали дать позднее.

На карте — упомянутые кварталы в центре Перми. Красным отмечены дома, которые для Фонда капремонта больше не существуют Скриншот — «Яндекс. Карты»

Ранее Фонд капремонта действительно анонсировал исключение из программы домов, ремонт которых не имеет смысла. Исполняющий обязанности гендиректора Фонда Дмитрий Баранов пояснял «URA.RU», что в следующем году 700 домов пройдут комплексное обследование. Если цена ремонта превышает рыночную стоимость одного квадратного метра жилья в муниципалитете (то есть дешевле построить новое, чем ремонтировать старое), либо износ превышает 70%, то такой дом будет исключен из программы, а жителям вернут уплаченные деньги. Однако непонятно, почему двухэтажные дома «вычеркивают» уже сейчас.

Будущее этого жилья пока туманно. По словам Дмитрия Баранова, возможен вариант капремонта этих домов, но не за счет общего «котла» Фонда. Второй путь — признание их аварийными.

Источник агентства в правительстве отметил, что чиновникам в любом случае придется решать будущее «вычеркнутых» кварталов: «Одно дело, когда такие дома разваливаются на окраинах. Другое — в самом центре города на глазах у сотен тысяч горожан. С одной стороны всем понятно, что ремонтировать эти двухэтажки глупо, с другой — конфликт очевиден, поэтому лучше быстро искать пути его решения и начинать диалог с жителями. Может быть, уже задумали что-то там построить, поэтому и исключают дома».

Антон Удальев всегда умел удивлять пермяков Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

После смены губернатора все полномочия в сфере ЖКХ в правительстве достались вице-премьеру Антону Удальеву (до конца апреля он возглавлял пермское управление антимонопольной службы). Он же руководит региональной службой по тарифам (РСТ). Именно Удальев в начале ноября публично на заседании кабинета министров заявил о готовности реформировать программу капремонта, которая в предыдущие годы показала свою неэффективность — за три года ремонт проведен в 323 домах вместо 1459 (22%).

В пресс-службе РСТ сообщили, что тоже позднее дадут ответ относительно будущего домов, исключенных их программы капремонта. «URA.RU» также направит запрос в администрацию Перми.

Упомянутые дома вовсе не нуждаются в капремонте — отмечает архитектор Игорь Луговой. Реконструкция здесь фактически невозможна, это жилье уже нельзя считать полноценно благоустроенным. «Это действительно самый центр, и нужно определиться, что же здесь будет вместо этих домов. Ведь не обязательно сносить их и строить типовое жилье — развитие городской ткани может включать парки, инфраструктуру. Сейчас следует просто обозначить все проблемы. Для таких домов необходима какая-то программа».

Максим Решетников рассчитывает, что Пермь будет развиваться в существующих границах Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ранее губернатор Максим Решетников неоднократно выступал против застройки окраин Перми и предлагал развивать уже действующие городские пространства. При этом высказывалась и идея расселения ветхого и аварийного жилья за счет девелоперов.

Игорь Луговой полагает, что расселять дома за счет застройщиков возможно, но это очень сложный процесс, который требует массу времени и ресурсов. Необходима и помощь муниципальных властей.

Старые двухэтажные дома, впрочем, могут существовать и дальше — полагает градозащитник Денис Галицкий и предлагает аварийным считать только то жилье, которое реально грозит обвалом. А жителей кварталов между улицами Куйбышева и Пионерская общественник однозначно считает отнюдь не бедными людьми.

«Здесь, возможно, самая дорогая в городе земля. И собственники жилья могут распорядиться своими участками. Это точно не бедные люди, у них есть активы с высокой стоимостью. Но эти кварталы могут существовать и дальше — есть случаи, когда собственники оспаривают признание домов аварийными. Ведь зачастую жилье становится „аварийным“, когда властям хочется что-нибудь снести, или земельный участок присмотрел какой-нибудь застройщик», — рассуждает собеседник. По его мнению, власти могут хотя бы консультировать жителей и объяснять, какие варианты есть у собственников в отношении земли.