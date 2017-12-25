Минобороны разоряет курганский город: в суде на кону весь бюджет

20:46 25 декабря 2017 0

Справедливости жители Заураья не могут добиться даже в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители из пригорода Щучье Курганской области жалуются, что их земельные участки захватило Минобороны для строительства очистных сооружений. Военные годами не платят за пользование землей, зато ее владельцы вынуждены регулярно выплачивать налоги за участки, которыми не распоряжаются.

Щучанский завод по уничижению химического оружия построен в 2009 году, вместе с заводом в городе появились современные жилые дома для сотрудников, а также была обновлена коммунальная инфраструктура. Однако спустя годы объекты, которые должны были стать благом для города, превратились в проблему.

Завод продуктивно работал до 2015 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

К 2015 году все запасы химоружия были уничтожены, на заводе прошло массовое сокращение. Сейчас в цехах проводятся мероприятия по санитарной обработке, в перспективе предприятие будет перепрофилировано под гражданские цели. Так, ожидается, что часть площадей займет завод по производству медикаментов «Велфарм». Озвучивался проект по созданию на объектах завода базы для тренировок биатлонистов.

Жители села Нифанка Щучанского района обратились к областному депутату Владимиру Левитскому с жалобой, что уже несколько лет пытаются добиться выплаты компенсации за использование земельного участка площадью два гектара, на котором Минобороны были возведены очистные сооружения. По словам щучанцев, изначально с ними пообещали заключить договор аренды, а затем выкупить эту землю. Однако никаких денег никто из 16 собственников так и не получил. «Ведут себя нагло, мы для них никто», — говорит одна из владельцев земли Татьяна Аришина. Она не смогла назвать сумму налога, которую должна платить за свой участок. «Дело не в сумме, она не такая уж большая, а в том, что нас обманули, и это признали законным», — отмечает Аришина.

По словам собственников, земля имеет сельхозназначение, а объект, возведенный на ней, предназначен для промышленности. Однако ни это, ни другие нарушения не помешали суду признать объект законным. Также не смогли добиться в судах справедливости представители крупного местного сельхозпредприятия «Муза» — по его землям прошли железнодорожная ветка, линия электропередачи и другие коммуникации военного завода. Глава района Петр Чикишев рассказал «URA.RU», что несколько лет пытался помочь жителям получить плату за землю, но так и не смог добиться ответа.

Ситуация опасна и тем, что сейчас военные, которые сворачивают свою деятельность в Щучье, стремятся передать все построенные в городе объекты на баланс местных властей. В таком случае не исключено, что обязательства по спорному участку перед жителями района придется выполнять уже местным властям, которые вряд ли так успешно смогут отстаивать свои интересы в суде.

Сумма выплат может составить 35-50 млн рублей, это примерно соответствует годовому бюджету города Щучье и попросту разорит город.

Отметим, что Минобороны уже пыталось отсудить у администрации города Щучье 51 млн рублей за водовод, который был реконструирован в рамках программы уничтожения химоружия. Суд в этих требованиях министерству отказал.

В московском офисе пресс-службы Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ ситуацию комментировать отказались, сославшись на то, что не в курсе деталей. «Все думают, что Минобороны богатое. Знаете, сколько людей хочет нажиться на этом?» — отметил сотрудник в разговоре с «URA.RU».

Помощи щучанцы просят у генерала ФСБ в отставке Владимира Левитского Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Источники в Щучье частично подтверждают эту информацию. «Там 16 собственников, доля которых не разграничена, но очистные занимают небольшую часть участка. Они не хотят выделять в нем доли, поскольку все надеются получить по миллиону, как это уже было на другом участке», — рассказал «URA.RU» собеседник, знакомый с ситуацией, который попросил не называть его имя.

Петр Чикишев подтвердил, что возведенные в городе коммунальные объекты военные стремятся передать в местную собственность, однако муниципалитет отказывается их принимать. «Глава города Владимир Тамахин посчитал, что их тарифа не хватит на то, чтобы окупить работу очистных сооружений. Придется вкладывать еще порядка 10 млн в год. Таких денег в бюджете горда нет», — отметил глава района. Он напомнил, что областной департамент цен и тарифов ограничивает предельный рост тарифов, поэтому содержать такое коммунальное предприятие будет невыгодно.

«Проще все снести и пользоваться старыми очистными», — говорят источники в районе. Отметим, что стоимость объекта на «спорных» землях составляет около миллиарда рублей, обслуживает он в основном объекты, которые в настоящий момент находятся в федеральной собственности.

Депутат Курганской областной думы Владимир Левитский пообещал отправить необходимые запросы в министерство обороны и продолжить отстаивать права жителей области.