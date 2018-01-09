В Кургане застройщиков обвиняют в поджогах

19:32 09 января 2018 0

Развалины дома на К. Мяготина, 117 застройщик не спешит сносить, в них ночуют бомжи и устраивают пожары Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители деревянных частных домов, которые до сих пор можно встретить в центре Кургана, регулярно жалуются на поджоги. Чаще всего жители уверены: пожары происходят по злому умыслу застройщиков, которые мечтают на этих участках возвести многоэтажки. Строители, в свою очередь, винят алчных и несговорчивых собственников домов и вездесущих бомжей. Нередко подобные конфликты заходят в тупик, но изменившееся законодательство дает надежду, что выход все же будет найден.

Так, летом 2017 года жители обвиняли известного в Кургане застройщика Александра Бабочкина в пожаре на улице 9 Января, за несколько дней до Нового года подобные обвинения звучали после пожара на Сибирской. Однако ни разу вина застройщика доказана не была. Справедливости ради нужно отметить, что подозрения касались и других строителей, в частности — Алексея Богомолова, который сейчас находится под судом по обвинению в даче взятки за незаконное выделение участков в Кургане. Приговор по этому делу огласят уже в среду, 10 января.

Дом Ирины Изотовой на Блюхера мешает застройщику Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Последний случай произошел в ночь на 1 января 2018 года на Блюхера, 49. Половина деревянного жилого дома принадлежит Ирине Изотовой, вторую часть купил застройщик Александр Бабочкин, она пустует уже несколько лет. Именно там начался пожар. По словам жильцов, за несколько дней до этого в дом завезли какую-то рухлядь. Именно под этими завалами при разборе пожара, который, к счастью, удалось быстро локализовать, нашли бутылки, заполненные ветошью и керосином.

Изотова уверена, что поджог организовал Бабочкин. Ее дом горит уже не первый раз, застройщик лично приходил и предлагал выкупить вторую часть дома. Однако Изотову не устраивает сумма, которую он озвучивал — 1,2 млн рублей. «У нас постоянно пожары, соседи боятся спать по ночам, я все время на нервах», — жалуется женщина.

Бабочкин в разговоре с «URA.RU» заверил, что в момент поджога находился за границей и никакого отношения к нему не имеет. «Насколько мне известно, горит этот дом третий или четвертый раз, я какой-то неудачник, если не могу его сжечь», — отметил он и посетовал, что его регулярно обвиняют в подобных случаях. По его мнению, пожары происходят по неосторожности самих жильцов или из-за бомжей, которые разводят костры в необитаемых домах.

На месте пожара нашли бутылку керосина Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Мы готовы хоть сейчас купить им двухкомнатную квартиру, но люди там неадекватные, требуют по пять миллионов», — отметил застройщик. Изотова в ответ заявила, что впервые слышит о таком предложении. «Я согласна, порядок надо наводить, там все заброшено, сплошные помойки. Мне кажется, нас просто хотят взять измором и вынудить уехать, — говорит она. — У меня у соседки так же дом сгорел — и ничего хорошего. Уехала в Казахстан и спивается, а ведь двое детей у нее».

В пресс-службе курганской полиции «URA.RU» пояснили, что ждут заключения пожарной экспертизы, чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела по факту поджога. В 2013 году после публикации «URA.RU» уголовные дела были возбуждены, но закончились ничем.

Бабочкин надеется, что изменившееся федеральное законодательство позволит разрешить затянувшиеся конфликты и снести ветхие дома. «У нас там по плану многоэтажное строительство, если администрация города будет действовать решительно, будем расселять по суду. Независимая оценка вряд ли насчитает им те суммы, на которые они рассчитывают», — отметил Бабочкин. Он напомнил, что мэрия несколько лет не могла расселить дома на Бурова-Петрова, где планируется продолжение строительства путепровода. «В итоге люди, которые требовали по пять-семь миллионов, получили 1,3 млн рублей по решению суда», — отметил Бабочкин.

Пожар полгода назад был и на улице 9 Января Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Застройщик заявил, что в 2018 году планирует навести порядок на участках, которые ему принадлежат. Ранее жители соседних домов жаловались на пустующий дом на ул. К. Мяготина, 117, регулярно поджигаемый бомжами. Проект строительства на этом участке многоэтажного дома Александра Бабочкина не прошел публичные слушания в мэрии.

В ответ на запрос «URA.RU» в администрации Кургана отметили, что необходимо разграничивать понятия «застройщик» и «собственник». «Право распоряжаться имуществом имеет только собственник. По указанным адресам (Блюхера, 49 и К. Мяготина, 117 А) нет муниципальной собственности, органы местного самоуправления не имеют права ими распоряжаться», — говорится в официальном письме, подписанном начальником управления массовых коммуникаций и общественных отношений мэрии Еленой Бессоновой.