Курганские звезды оппозиции договорились поддерживать Грудинина

21:17 08 февраля 2018 3

Сторонники Павла Грудинина устраивают тайные встречи Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кургане прошла тайная встреча самых ярых оппозиционеров — всех их призывали выступить на стороне кандидата от КПРФ Павла Грудинина. По данным источников, отдать свои голоса за коммуниста готовы даже представители штаба Навального, призывающие бойкотировать выборы. «URA.RU» узнало, кто готов поменять свои взгляды.

Встречу, которую источники, знакомые с ситуацией, окрестили «тайной вечерей», состоялась месяц назад — 8 января. Собеседники «URA.RU» подробно описывают обстоятельства мероприятия и называют его участников. По данным источников, инициатором встречи стала активистка движения «Антиуран» Любовь Кудряшова. Также был приглашен коммунист Сергей Еремин, который активно протестует против добычи урана в Звериноголовском районе. Еще одним участником стал известный в Зауралье своими неординарными поступками и высказываниями представитель казачества Валерий Попов. Приехал в Курган, по данным источников, и ставший звездой после бунта учителей в Звериноголовском районе Владимир Кочеулов. Также организаторы пригласили руководителя штаба Навального в Кургане Михаила Кузовкова.

Основной целью сторонников Грудинина было привлечь на свою сторону молодежь, однако сторонники Навального отказались агитировать за коммуниста.

По данным собеседников агентства, Любовь Кудряшова попросила финансовую поддержку для активистов «Антиурана», но получила ответ от сторонников оппозиционера: «Нам самим не платят».

Любовь Кудряшова открыто агитирует за Грудинина Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По понятным причинам эту информацию фигуранты подтверждать не спешат. Впрочем, многие из них уже вполне открыто агитируют за Грудинина. Так, Любовь Кудряшова (в прошлом году выступала в курганском штабе Навального) заявила, что вовсе не присоединилась к сторонникам Грудинина. «Я являюсь представителем народно-патриотических сил в нашем регионе. Кандидатуру Грудинина мы поддержали еще на стадии выдвижения», — отметила Кудряшова. Она напомнила, зауральские коммунисты также активно протестуют против добычи урана на месторождении «Добровольное» в Звериноголовском районе. По ее словам, в предвыборные обещания Павла Грудинина входит пункт о запрете разработки скандального месторождения.

Не подтвердил напрямую свое участие во встрече известный в Зауралье своими неординарными поступками и высказываниями представитель казачества Валерий Попов. «Путину для подтверждения легитимности нужен второй тур, поэтому я понимаю, почему сейчас активно продвигают Грудинина», — замысловато изложил он свою точку зрения. Однако Попов заявил, что пока не готов сказать окончательно, поддержит ли он Грудинина.

Однозначно отказался от симпатий к коммунисту руководитель штаба Навального в Кургане Михаил Кузовков в разговоре с «URA.RU». Однако сами представители КПРФ с этим не согласны. «Это подстава, чтобы нас дискредитировать», — отреагировал на вопрос о связях со штабом Алексея Навального руководитель регионального отделения КПРФ в Кургане Василий Кислицын. Однако он не исключил что кто-то из сторонников видеоблогера будет голосовать за Грудинина. «Это будет совершенно логичное решение, — уверен коммунист Сергей Еремин. — Навальнята все наши».

Владимир Кочеулов в разговоре с «URA.RU» заявил, что всегда голосовал за Жириновского и не планирует менять своих политических пристрастий.