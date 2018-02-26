В ХМАО распускают отряд ОМОН, знаменитый громкими стычками с чеченцами

22:55 26 февраля 2018 4

ОМОН в Нижневартовске пользуется популярностью у горожан. Бойцы помогают бизнесменам решать проблемы с бандитами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Югре — стратегические изменения в силовом блоке. Один из крупнейших муниципалитетов региона (274,5 тыс. человек), где регулярно происходят криминальные конфликты, Нижневартовск, может остаться без расквартированного ОМОН. Руководство Росгвардии переводит бойцов. С несогласными прощаются.

По неофициальной информации, сотрудников отряда переводят в Сургут, где в марте 2017 года открылась новая военная база. Поручение создать в городе место дислокации ОМОН дала губернатор Югры Наталья Комарова еще в 2013 году, после нескольких резонансных драк с участием выходцев из Северо-Кавказского региона и массовой сходки активистов БПАН. Открывал базу командующий Уральским округом войск Росгвардии генерал-лейтенант Игорь Голлоев.

Вместе с личным составом в Сургут переезжает и оружие отряда вместе с боевой техникой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Переводу гвардейцев на постоянное место службы в Сургут предшествовала аттестация сотрудников в Нижневартовске, в результате которой как минимум 23 сотрудника отряда попали в списки на увольнение. По версии адвокатов, представлявших интересы увольняемых бойцов, генерал Голлоев лично раздал своим подчиненным готовые бланки рапортов, где им оставалось только поставить подпись. По инсайдерским данным, среди попавших под увольнение оказались и сотрудники, не пожелавшие менять место жительства по семейным обстоятельствам.

Также в Сургут частично уже было передислоцировано вооружение и оборудование отряда — спецмашины, бронетранспортеры, тяжелое стрелковое оружие. Переезд при этом объясняется соображениями логистики. Город равноудален от ключевых муниципалитетов округа — Ханты-Мансийска и Нижневартовска.

Доподлинно неизвестно, будет ли отряд в Нижневартовске набран снова, либо его ждет ликвидация.

Не исключено, что руководство Росгвардии лишь обновит состав нижневартовского отряда, избавившихся от «проблемных элементов» — сотрудников, недовольных реформой, в результате которой ОМОН перешел из юрисдикции МВД под власть военных. По данным представителя пресс-службы регионального управления Росгвардии Натальи Васильченко, на сегодняшний день у ОМОН в Югре остаются две официальные базы — это Нижневартовск и Сургут. На вопросы относительно оперативного места дислокации отряда собеседница не ответила, сославшись на секретность информации.

«Положение войск и подразделений — это непубличная информация. Мы не имеем права это во всеуслышание заявлять», — комментирует Васильченко. При этом, как отметила собеседница, она допускает, что часть сотрудников отряда действительно могла быть переведена в Сургут, «по желанию».

Как объясняет ситуацию экс-замглавы руководителя отдела криминалистики СКР по республике Северная Осетия-Алания, эксперт по вопросам работы правоохранительных структур, Сергей Даниленко, происходящее в Нижневартовске выглядит как типичное сокращение численности сотрудников в рядах российских силовиков.

Сургут стал новой ключевой базой ОМОНа в ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Подобные вопросы решаются как правило в Москве. Затем работает специальная комиссия, которая изучает ситуацию, выносит предложение: например, в Нижневартовске столько-то единиц сократить, в Сургуте, где есть необходимость, создать. Для каждого региона есть предельная численность сотрудников. Чтобы ее увеличить, нужно либо выбивать дополнительное финансирование у руководства страны, либо корректировать текущую численность. Например, можно сократить штат где-нибудь в Ставрополье, нарастить в ХМАО», — комментирует Даниленко.

Бойцы нижневартовского ОМОН за десятилетия существования отряда неоднократно участвовали в боевых операциях на Северном Кавказе, пользовались авторитетом среди горожан.

К помощи омоновцев предпочитали прибегать местные предприниматели при неформальном решении различных вопросов с представителями организованной преступности.

Постоянные стычки чеченцев с силовиками поставили вопрос о необходимости появления в ХМАО полпреда Рамзана Кадырова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

При этом, бойцы время от времени фигурировали в различных громких конфликтах. Так, в 2013 году в кафе «Фудзи» группа кавказцев столкнулась с сотрудниками отряда, находившимся вне службы. В результате, произошла поножовщина, окончившаяся уголовным делом и судом.

В августе 2017 года на территории торгового центра «Городок» произошла драка со стрельбой. Там, по неофициальным данным, выясняли отношения выходцы из Чечни и одетые в штатское сотрудники ОМОН. История едва не переросла в межрегиональный скандал, когда блогер Юни Успанов открыто заявил о причастности нижневартовских силовиков к конфликту. В последствие, пост Успанова в Facebook был удален.

В феврале 2018 года в соседнем с Нижневартовском Мегионе в ходе конфликта получил пулевое ранение в голову уроженец Чечни Ислам Абдуллаев. Он был госпитализирован в тяжелейшем состоянии, произведена трепанация черепа. По данным инсайдеров, стрелявшим оказался бывший сотрудник силовых структур, имевший в прошлом опыт боевых действий. После произошедшего поднялся вопрос о создании в Югре официального представительства главы республики Рамзана Кадырова.