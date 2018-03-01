Главе района предъявили обвинение по поводу дач для челябинских VIP

Главе Аргаяшского района Исрафилю Валишину предъявлено обвинение по ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области, расследование уголовного дела находится в решающей стадии.
Обвинение Валишину предъявили 28 февраля, когда вызвали в управление на допрос в Челябинск. Сам глава района недоступен, на телефонные звонки не отвечает. Источники в администрации рассказывают, что Валишин спокоен, проводит совещания. Не стал отвечать на вопросы коллег и тогда, когда об уголовном деле заявил руководитель СУ СК РФ по региону Денис Чернятьев.
Как сообщало «URA.RU», поводом для возбуждения уголовного дела стала незаконная застройка курортной зоны озера Увильды. Вместо лагеря здесь стали возводить дачный поселок, земельные участки выкупили челябинские чиновники и бизнесмены. Документы на землю подписал глава района. Уголовное дело было возбуждено осенью 2016 года, дачи и фундаменты сносят по суду. Собственники объектов готовятся подавать в суд на фирму, через которую выкупали земли.
Ожидается, что следователь внесет в суд заявление об отстранении Валишина от работы. В пресс-службе следственного управления затруднились дать комментарии по этому поводу. В администрации района считают, что карьера Валишина завершилась, и уже гадают, кто может стать и. о. главы района. Называют Рустама Абылхасынова, замглавы по ЖКХ. Сам Валишин в отставку пока не собирается.
Аргаяшским районом Валишин руководит с марта 2005 года, был переизбран в 2010 году и переназначен в 2015-м. Ранее его деятельность подвергалась резкой критике. Это было связано со срывами отопительного сезона, а также с конфликтами с местными предпринимателями. У правоохранительных органов возникали вопросы и по застройке берегов Увильды. В последние годы серьезных претензий к главе Аргаяшского района не было. Но летом 2017 года Контрольно-счетная палата региона проверяла муниципалитет и выявила много нарушений. Все материалы поданы в прокуратуру и могут стать поводом для новых уголовных дел.