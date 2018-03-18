9 ровесников первого срока Путина о России

21:15 18 марта 2018 0

Мнения миллениалов, которых опросило «URA.RU», расходятся почти по всем вопросам. Но все они не принимают разногласия России и Запада Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

18 марта, по данным ЦИК РФ, впервые проголосовать на выборах президента России могли более 7 миллионов россиян. Большую часть составили миллениалы, ровесники первого срока Владимира Путина — уже совершеннолетние избиратели, которые, как показали последние годы, остаются «белым пятном» для нашего общества. Для «URA.RU» 18-летние избиратели рассказали о том, что они думают о России. Слово им.

Михаил Михеенков: «Не в странах дело, а в человеке» Фото предоставлено спикером

Михаил Михеенков, студент НТИ НИЯУ МИФИ, Факультет технологии машиностроения (хотел бы стать предпринимателем):

«Я положительно отношусь к иностранцам, я не расист. Не в странах дело, а в человеке. Если он хороший, то ты все равно с ним будешь общаться, даже если он из Америки или Украины. Без разницы откуда. Даже если страны враждуют, ты все равно будешь с ним общаться.

А для нашей страны я бы хотел пожелать, чтобы народ бедно не жил. Надо начать с зарплат».

Иван Максимов, Академия туризма и международных отношений, направление «Туризм» (хотел бы стать певцом):

«В России жить сложнее, чем в других странах. Ну, кроме Африки. Чтобы достичь чего-то, нужно забить на институты и ежедневно, круглосуточно, полностью посвятить себя любимому делу. Тот же Элджей (хип-хоп-исполнитель, соавтор хита «Розовое вино», прим. ред.) не закончил школу, начал заниматься музыкой, и сейчас ему на все без разницы. Денег очень много уже заработал.

Мне нравится, как в США звезда берет 18-летнего пацана на сцену и потом занимается его продвижением. Чтобы у нас такое произошло, мне надо заплатить звезде больше, чем она зарабатывает за месяц. Там люди добрее, чем у нас в России.

Иван Максимов: «В университете складывалось ощущение, что я из школы не уходил: ничего нового. Надо с 1-го курса готовить к специальности» Фото предоставлено спикером

Чем гордиться в нашей стране? Я даже не знаю. Разве что нас в мире немного боятся. Войска у нас самые лучшие. А проблем в России много. Правительство забывает о развитии всей России, особенно той части, что за Сибирью. Развивают только отдельные регионы и города в Центральной части, неправильно распределяют зарплаты.

Наиболее успешным российским правителем я могу назвать Петра I. Он заставил дворян нести государственную службу, так же как и обычные люди. А мой современный герой — наверное, Баста. У меня с ним одинаковые взгляд на вещи, мировоззрение.

Как я отношусь к легализации наркотиков? Нужно придумать правила, и легкие наркотики, наподобие марихуаны, можно продавать по рецептам. В США и Нидерландах ее продают, и люди не умирают».

В центре — Владимир Пуртов Фото предоставлено спикером

Владимир Пуртов, УрГЭУ, направление «Мировая экономика» (хочет стать экономистом):

«Если бы мне предложили написать законопроект, я бы поставил строгое ограничение заработной платы чиновникам. А еще поспособствовал, чтобы в России появилось больше инициативных, коммуникабельных, креативных лидеров. Такие россияне — мои герои».

Мария Деменева, 12 лицей Екатеринбурга (хочет стать журналистом):

«Не хожу на митинги, потому что считаю, что в 18 лет человек имеет минимальные представления о политической ситуации и мало что может изменить.

И я не вижу смысла бастовать. Если мне будет около 30 лет, начну работать и действительно замечать какие-то проблемы, то может быть тогда. Сейчас я считаю, что у меня нет на это права.

Мария Деменева: «Самый успешный правитель России Александр II не побоялся изменить устои, к сожалению, за это и был убит» Фото предоставлено спикером

Это не значит, что меня все устраивает. Я считаю, что слишком мало бюджетных мест на гуманитарные специальности и необоснованно много на некоторые технические. Из-за этого туда поступают люди с низким баллом. Не факт, что из них получатся квалифицированные специалисты. Если человек хочет достичь успеха, то он его достигнет, особенно в России. Я горжусь теми, кто живет в маленьких населенных пунктах и добивается много. Например, хоккеист Кирилл Капризов [чемпион Олимпиады-2018] выбрался из маленькой деревни и играл за сборную России на Олимпиаде.

Я хорошо отношусь и к иностранцам: они такие же люди, как и мы. Несмотря на расстояние у нас могут быть схожие интересы, мысли, идеи. Даже то, что правительство некоторых стран настроено враждебно, люди в этом не виноваты».

На фото — будущий бизнесмен Антон Измоденов Фото предоставлено спикером

Антон Измоденов, УрФУ, направление «Инноватика» (хотел бы стать предпринимателем):

«Я ходил на несколько митингов — в связи с коррумпированностью высших должностных лиц, бездействием властей и замалчиванием об этом крупных СМИ».

Максим Кочнев, технологический колледж, направление «Программирование в компьютерных системах» (хотел бы стать экономистом):

«Мои герои — недавно умерший ученый Стивен Хокинг и бизнесмен Илон Маск. Они не россияне, но я пристально следил и слежу за их работами по сей день. Они стремились и стремятся сделать мир лучше, как и их страны [Великобритания и США соответственно]. Мы же стоим на одном месте.

Максим Кочнев: «Я горжусь природой России, а наше правительство мне не нравится» Фото предоставлено спикером

Со временем у меня все больше появляется симпатия к Западу, чем к моей стране. При достижении какого-то успеха, багажа знаний — определенно нужно уезжать из России. Потому что здесь ты полностью не сможешь себя реализовать. Очень много умных людей, которые уехали и полностью раскрылись.

Мне кажется, образование в России устарело, в том числе и технически. Я перевелся из одного колледжа в другой, самый лучший на Урале, но они ничем не отличаются. Людям проще заниматься саморазвитием, чем изучением программы, которую дают тебе в учебном учреждении.

Но проблемы не только в образовании. Все уже давно кричат, что закон об экстремизме — дурацкий. Оскорбление чувств верующих. Их бы я отменил. Полный бред сажать за репост картинки, которая понравилась человеку и могла оскорбить верующего.

В то же время я поддерживаю отношение государства к наркотикам. Если я узнаю, что кто-то из моих друзей принимает что-то подобное, я перестану с ним общаться».

Виталий Королев: «Не верю, что митинги могут что-то поменять» Фото предоставлено спикером

Виталий Королев, УРТК имени А. С. Попова, направление «Оператор электрических вычислительных машин» («никем бы не хотел стать»):

«В России более-менее нормально только со спортом. Но на митинги я не ходил: мне абсолютно параллельно, не верю, что вообще что-то можно поменять. У нас можно достичь успеха, но, если же жить по законам и правилам, то надо попотеть. Если нелегально — то весьма просто. Каким я вижу свою жизнь в целом? Не хочу загадывать в будущее. Я не вижу его.

Но хотел бы не больше двух детей и в более взрослом возрасте. В 18 лет — не возраст, 30 лет — тоже сомнительно, потому что очень сложно обеспечить их. А выбирать, когда буду жениться, зависит от финансового положения.

Нужно ли уезжать из России? Я нигде не был за границей. Я знаю только обстановку в России, а ведь в других странах может быть хуже. А может и лучше».

Валерия Шанаурова: «Важно, чтобы из-за этих глупых политических разногласий не страдали простые люди» Фото предоставлено спикером

Валерия Шанаурова, УИУ РАНХиГС при президенте РФ, направление «Экономика» (хочет стать предпринимателем):

»Через 6 лет, когда закончится президентский срок победителя этих выборов, я бы хотела видеть Россию, которая имеет хорошие дружеские отношения со всеми странами, особенно США, чтобы из-за этих глупых политических разногласий не страдали простые люди. Но переезжать из страны я не собираюсь: это означало бы убегать от проблемы. А кто решать проблемы тогда будет? А если та страна, в которую убежишь, еще хуже будет? Опять переезжать? В общем, путешествовать надо по всему миру, но жить — здесь.

Если бы я могла сейчас что-то изменить в своей стране, то это была бы система образования. Важно, чтобы учились не ради баллов и оценок, а для своего будущего. Для этого,

мне кажется, нужно вернуть советскую систему образования. Всем ведь известно, что СССР в этом плане был на высоте».

На фото — Мария Мельникова Фото предоставлено спикером

Мария Мельникова, УрЮИ МВД России (хочет стать полицейским):

«Я сама из Кировграда, и этот город занимает первое место в области по потреблению наркотиков. Хочу, чтобы это изменилось. А еще — чтобы с недостроями и ветхим жильем было покончено. Надеюсь, что к окончанию срока будущего президента у нас будут хорошие дороги и большие зарплаты. Воздух мог быть более чистым. Мусор могли бы лучше перерабатывать.

А вообще, у нас хорошая страна, и вроде все налаживается. В Кировграде строят кинотеатр, ледовый дворец и стадион».