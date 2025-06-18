В Нижнем Тагиле прошел чемпионат «Стальная воля» по адаптивному футболу, в рамках которого местные команды заняли два первых места. На церемонии награждения и закрытия мероприятия присутствовал глава города Владислав Пинаев.
«Тагильские команды по ПОДА-футболу на электроколясках „Шаг вперед“ и „Шаг вперед — 2“ сделали золотой дубль, заняли на соревнованиях первое и второе места», — написал мэр в своем telegram-канале. Всего в соревнованиях участвовало свыше 400 спортсменов из 20 регионов России.
Мероприятие высоко оценили в Российском футбольном союзе. Уже в следующем году в Нижнем Тагиле пройдет юбилейный турнир «Стальная воля».
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