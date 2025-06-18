18 июня 2025

Команды Нижнего Тагила стали лучшими в футболе на колясках в России. Видео

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Команды «Шаг вперед» и «Шаг вперед - 2» стали лучшими (архивное фото)
Команды «Шаг вперед» и «Шаг вперед - 2» стали лучшими (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле прошел чемпионат «Стальная воля» по адаптивному футболу, в рамках которого местные команды заняли два первых места. На церемонии награждения и закрытия мероприятия присутствовал глава города Владислав Пинаев.

«Тагильские команды по ПОДА-футболу на электроколясках „Шаг вперед“ и „Шаг вперед — 2“ сделали золотой дубль, заняли на соревнованиях первое и второе места», — написал мэр в своем telegram-канале. Всего в соревнованиях участвовало свыше 400 спортсменов из 20 регионов России.

Мероприятие высоко оценили в Российском футбольном союзе. Уже в следующем году в Нижнем Тагиле пройдет юбилейный турнир «Стальная воля». 

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В Нижнем Тагиле прошел чемпионат «Стальная воля» по адаптивному футболу, в рамках которого местные команды заняли два первых места. На церемонии награждения и закрытия мероприятия присутствовал глава города Владислав Пинаев. «Тагильские команды по ПОДА-футболу на электроколясках „Шаг вперед“ и „Шаг вперед — 2“ сделали золотой дубль, заняли на соревнованиях первое и второе места», — написал мэр в своем telegram-канале. Всего в соревнованиях участвовало свыше 400 спортсменов из 20 регионов России. Мероприятие высоко оценили в Российском футбольном союзе. Уже в следующем году в Нижнем Тагиле пройдет юбилейный турнир «Стальная воля». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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