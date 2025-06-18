В поселке Исеть (Свердловская область) больше 10 дней ищут пропавшего пенсионера Александра Попова. Мужчина исчез 9 июня. За это время спасатели обыскали более 500 квадратных километров, заявили в сообществе «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Внимание! Помогите найти человека! Попов Александр Афанасьевич, 75 лет. С 9 июня 2025 года его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи», — написали спасатели.
На данный момент нашли один кроссовок и кепку пропавшего. Поиски мужчины осуществляют более 40 человек. Всех, кто видел дедушку или знает о его местоположении, просят звонить на горячую линию поискового отряда или в 112.
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