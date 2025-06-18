18 июня 2025

В поселке под Екатеринбургом загадочно пропал пенсионер. Фото

В Свердловском поселке загадочно пропал пенсионер
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчину ищут с 9 июня (архивное фото)
Мужчину ищут с 9 июня (архивное фото) Фото:

В поселке Исеть (Свердловская область) больше 10 дней ищут пропавшего пенсионера Александра Попова. Мужчина исчез 9 июня. За это время спасатели обыскали более 500 квадратных километров, заявили в сообществе «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Попов Александр Афанасьевич, 75 лет. С 9 июня 2025 года его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи», — написали спасатели.

На данный момент нашли один кроссовок и кепку пропавшего. Поиски мужчины осуществляют более 40 человек. Всех, кто видел дедушку или знает о его местоположении, просят звонить на горячую линию поискового отряда или в 112.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Исеть (Свердловская область) больше 10 дней ищут пропавшего пенсионера Александра Попова. Мужчина исчез 9 июня. За это время спасатели обыскали более 500 квадратных километров, заявили в сообществе «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Внимание! Помогите найти человека! Попов Александр Афанасьевич, 75 лет. С 9 июня 2025 года его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи», — написали спасатели. На данный момент нашли один кроссовок и кепку пропавшего. Поиски мужчины осуществляют более 40 человек. Всех, кто видел дедушку или знает о его местоположении, просят звонить на горячую линию поискового отряда или в 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...