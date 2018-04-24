Избитый главред «Областной газеты» раскритиковал работу полиции

18:20 24 апреля 2018 0

Дмитрий Полянин рассказал, как идет расследование его дела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель главного печатного СМИ Свердловской области Дмитрий Полянин, избитый неизвестными в четверг, 12 апреля, выступил в эфире радиостанции «Эхо Москвы — Екатеринбург». Он рассказал о нападении на себя, о том, как идет расследование, как он проходил полиграф, а также о судьбе своего контракта на посту главреда «Областной газеты».

В начале программы ведущая Маргарита Балакирская поинтересовалась самочувствием пострадавшего. «Здоровье, конечно, пошатнулось: переломы, черепно-мозговая травма, много всяких разных ушибов, короче, лечусь, — сообщил Полянин, отметив, что чувствует себя «так же, как написано в уголовное деле — умышленное причинение среднего вреда здоровью». По его словам, ему потребуется длительное лечение — не меньше месяца.

Полянин рассказал, как произошло само нападение, заметив, что он мало что помнит. «Когда я подошел к дому, сзади два человека нанесли множественные удары железными прутьями, — сказал журналист. — Они очень быстро удалились, когда, видимо, я упал, потерял сознание. Дальше уже работали медики и полицейские». По словам журналиста,

в тот момент, когда его били, в подъезде навстречу ему спускался его девятилетний сын,

а «скорую» вызвала жена (напомним, по рассказу охранника, Полянин вместе с ним пытался преследовать нападавших).

Рассказал главред и том, как расследуется дело о нападении, сообщив, что допрошены почти все его соседи и многие сотрудники коллектива «Облгазеты». Удалось силовикам добыть и записи с камер наблюдения (хотя двор, в котором живет Полянин, камерами не оборудован).

Через несколько дней после избиения Полянин выступил на радио Фото: со страницы Дмитрия Полянина в Facebook

Больше всего впечатлений у него осталось от прохождения полиграфа. «Там были разные вопросы, некоторые меня корежили: «А вы честный человек?», «Вы готовы совершить преступление?», «Вы знаете тех людей, которые на вас нападали?» — вспоминал Полянин, заметив, что некоторые вопросы повторялись по «33 раза». «Я специально пошел на эту проверку, чтобы снять все странные ко мне подозрения (о том, что нападение было подстроено им самим — прим. ред.)», — заявил он. При этом результата исследования на полиграфе он не знает.

Также во время эфира Полянин высказал критику в адрес полицейских, ведущих расследование. «Работает наш Ленинский отдел, там нормальные, конечно, люди пытаются сделать работу в рамках своей компетенции, но это очень далеко от того, что показывают во всяких телевизорах, детективах, — говорит он. — Когда я захожу в райотдел, вижу, насколько он не ухожен. Я не знаю, когда там последний раз мыли полы! Ты идешь не в место, где находится власть, правоохранительные органы, а в какой-то сарай!».

Полянин предположил, что нападение на более простого человека, чем он, расследовалось бы еще хуже. «Все-таки речь идет о главном редакторе, и вся машина правоохранительных органов закрутилась, люди со статусом поменьше на меньшую защиту могут рассчитывать, — заявил Полянин.

— Представьте, если бы арматурой ударили, не дай бог, по голове начальника ГУВД Свердловской области?»

Итогом критики стала рекомендация в адрес силовиков организовать пресс-конференцию и рассказать о расследовании двух инцидентов (нападения на Полянина и смерти екатеринбургского журналиста Максима Бородина). «Правоохранительным органам надо выходить на брифинг и четко говорить, что они установили, — предложил Полянин. — И по моему делу тоже. Не обязательно говорить, что они установили нападавших — что они держат этот вопрос под контролем, что привлечены все силы и средства».

Не обошлось и без вопроса о контракте Полянина, который, по данным «URA.RU», закончился еще в феврале 2018-го. «У меня сегодня бессрочный трудовой контракт, который может быть в любой момент расторгнут губернатором и Законодательным собранием Свердловской области (учредителями „Областной газеты“), — заявил Полянин. — Я не занимаюсь теориями заговора. Не важно, что пишут — важно, что скажут губернатор и Людмила Бабушкина».

В ответ на вопрос, что хочется ему самому, Полянин заявил: «Я люблю делать газеты, это мое. Если последуют какие-то предложения, если бы они вообще были в природе, конечно, я бы рассматривал, насколько это соответствует моим представлениям о мире, о жизни…». Березовская типография (место директора которой ему прочили) этим представлениям не соответствует. «Это старое слабое предприятие. Я же в 1998 году был назначен еще губернатором Росселем и руководил 36 типографиями Свердловской области. Поэтому все типографии я знаю до сих пор», — сказал Полянин.

Напомним, покушение на Полянина было совершено 12 апреля во дворе его дома. Двое неизвестных избили его арматурой, в результате чего он получил перелом ребра и ушиб головного мозга. Незадолго до этого «Областная газета» опубликовала материал о коммунальных войнах. Ранее «URA.RU» писало о некоторых странностях в истории с покушением на Полянина.

Комментарий полиции

Вот как прокомментировали заявления Полянина в свердловской полиции. «Безусловно, случившееся не должно остаться безнаказанным: органы внутренних дел делают все, что в их силах, поверьте, — заявил „URA.RU“ пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Я сам журналист, с большим стажем, и не понаслышке знаю, насколько реально опасным бывает труд моих коллег. Мне много раз приходилось бывать в горячих точках и лично наблюдать, как некоторые „крутые“ не пугаются людей с автоматами и как этих же „крутых“ просто „колбасит“ при виде человека с фото или видеокамерой. Журналист для них гораздо опаснее силовиков — это, на мой взгляд, неопровержимый факт».

Пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых — журналист в погонах. Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Однако заявления Полянина, пострадавшего от нападения, в адрес полиции вызвали удивление у ее сотрудников. «Лучшая защита — это нападение: мой потерпевший коллега (а я имею право так его называть) почему-то решил не дожидаться итогов расследования и стал действовать, как ни странно, применив критику, видимо, как последний аргумент, чтобы вновь привлечь внимание к проблеме, — сказал пресс-атташе областного полицейского главка. — Отмечу: с момента нападения на главного редактора „Областной газеты“ по указанию начальника главка руководитель городского УВД полковник полиции Сергей Кулагин в ежедневном режиме по окончанию рабочего дня заслушивает представителей ОП №5, на чьей территории случилось нападение и которые занимаются расследованием этого нашумевшего дела».

Официальный представитель полиции напомнил, что не все преступления раскрываются по горячим следам — на некоторые уходят годы, так как злоумышленники порой весьма тщательно готовятся к ним. «Но это вовсе не значит, что представители МВД сидят, сложа руки, — заметил Валерий Горелых. — Что касается смерти Максима Бородина, буквально накануне наши партнеры из следственного комитета, которые занимаются расследованием данного инцидента, сообщили, что уход журналиста из жизни не имел криминального характера, поэтому сопоставлять эти два ЧП, на мой взгляд, просто неуместно и некорректно. Тем более, для профессионального журналиста. О том, как будет продвигаться расследование нападения на главреда „ОГ“, в обязательном порядке дополнительно проинформируем общественность и СМИ», — добавил Горелых.