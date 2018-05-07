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19:04  07 мая 2018 0

В ХМАО начинается бунт среди мусульман

Задействованы диаспоры и человек Кадырова. «Аналогичное происходит на Украине»
Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
Всероссийская акция солидарности
Муфтия Тагира Саматова обвиняют в отсутствии борьбы с радикальным исламизмом, а также в лоббировании интересов мусульман СургутаФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Резня в Сургуте
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Лидера югорских мусульман Тагира Саматова пытаются лишить полномочий. Это происходит из-за попытки федерального муфтията вернуть власть над ХМАО, сообщили «URA.RU» источники, знакомые с ситуацией.

По версии инсайдеров, представители Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ) начали переговоры с руководителями кавказских диаспор в крупных городах ХМАО в попытке повлиять на местных священнослужителей. Источники отмечают, что лидеры федерального муфтията также пытаются заручиться поддержкой официального представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в ХМАО Адлана Орзалиева.

мусльманский праздник Ураза-байрам. Сургут, молитва, мусульмане, намаз
Югорские мусульмане ушли из крупного федерального муфтията — за власть над ХМАО началась новая борьба
Фото: Алексей Андронов © URA.RU

«Давят на то, что Тагир Саматов (главный муфтий ХМАО — ред.) не уделяет должного внимания другим городам, кроме Сургута. Обещают, например, что в Ханты-Мансийске достроят мечеть, а имамам Пыть-Яха и Нижневартовска предлагают руководящие должности в региональном управлении мусульман. Пока переговоры зашли в тупик, потому что Саматов все-таки пользуется определенным авторитетом, но если на стороне ЦДУМ выступит Орзалиев, а это вполне вероятно, то не исключен раскол, когда несколько мечетей перейдут обратно», — комментирует инсайдер.

Открыто лидеры городских диаспор эту информацию не комментируют, одлнако на условиях анонимности представитель одной из национально-культурных автономий подтвердил агентству, что такие переговоры ведутся, но затруднился сказать, зачем федеральному муфтияту югорские мусульмане.

В России сейчас действуют три самые крупные исламские организации — Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ), Совет муфтиев России (СМР) и Духовное собрание мусульман России (ДСМ), куда несколько лет назад перешли священнослужители из ХМАО. Ранее лидеры ЦДУМ пытались оспорить переход священнослужителей Югры в ДСМ и даже обращались к правительству округа с просьбой вмешаться в ситуацию, объясняя это отсутствием борьбы ДСМ с радикальными идеями ислама.

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Мусульмане Югры отделились от Москвы. Следующий шаг — захват мечетей

Тагир хазрат Саматов не ответил на звонки на сотовый телефон. В ЦДУМ также не ответили по телефонам, указанным на сайте организации. Историк спецслужб Валерий Малеванный сравнил происходящее в ХМАО с ситуацией на Украине, а также предположил, что конфликт под контролем у силовых ведомств. «Аналогичное сейчас происходит на Украине, но в отношении православной церкви, где тоже идет своеобразная борьба за власть. Как эксперт, могу заверить, что ФСБ очень тщательно следит за всеми религиозными организациями страны, сектами и другими течениями. Силовики контролируют ситуацию и не допустят развития радикального исламского течения в ХМАО, которое может привести к появлению террористических актов», — прокомментировал Малеванный.

Как ранее сообщало «URA.RU», за последние несколько лет в ХМАО произошел ряд инцидентов с участием радикальных исламистов. В августе 2017 года в Сургуте религиозный фанатик Артур Гаджиев устроил массовую резню на улицах — ответственность за происходящее на себя взяла запрещенная в России террористическая организация «ИГИЛ». Позднее в ФСБ признали, что это был теракт, а глава УМВД по ХМАО Василий Романица рассказал, что были задержаны подельники Гаджиева. Несколько жителей Югры также уезжали воевать на сторону боевиков в Сирию. В Нижневартовске задержали несколько членов «Хизб ут-Тахрир аль Ислами» (организация признана террористической и запрещена на территории России). А в 2014 году в Пыть-Яхе радикальные исламисты готовили теракт в местной мечети.

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