Челябинску готовят новое второе лицо города

07:00 11 мая 2018 0

В Челябинске начинается спор за кресла в новой гордуме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спикер челябинской городской думы Станислав Мошаров увязает в войне сразу с несколькими влиятельными кланами, которые хотят убрать его с должности после муниципальных выборов 2019 года. Председатель парламентского корпуса организовал диверсии одновременно в нескольких райсоветах. Конфликт на политическом поле Челябинска разгорелся с новой силой.

Началом войны за будущую гордуму Челябинска называют эксперты анонсированный на 11 мая выезд коммунального омбудсмена Анатолия Вершинина на собрание жителей против ООО «Управляющая компания Ленинского района». Это фирма Максима Рябенко, брата спикера райсовета Андрея Рябенко, которого называют «кошельком» Станислава Мошарова. Знакомый с ситуацией источник называет это «обраткой» за переговоры спикера Гордумы с группой депутатов в Тракторозаводском районе о поддержке друг друга на выборах.

Борис Видгоф (слева) рассчитывает попасть в президиум гордумы нового созыва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ЧТЗ, как по-простому называют этот муниципалитет, контролировался семьей депутатов Бориса Видгофа (райсовет) и его сына Михаила Видгофа (Заксобрание области). Глава семейства в свое время даже был спикером гордумы Челябинска. Однако из-за конфликта с бывшим вице-губернатором Николаем Сандаковым Видгофы утратили власть даже над райсоветом — до последнего времени его контролировали спикер Сергей Карелин и тройка депутатов гордумы: Владимир Шумаков, Станислав Ильин и Андрей Пязок. После ареста Сандакова и Пязока, семья Видгофов заключила стратегический союз с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым и намерена вернуть себе власть в муниципалитете.

«Мошаров знает, что Видгоф-старший будет как минимум претендовать на место в президиуме гордумы следующего созыва, если не на председательство. Поэтому хочет устранить конкурента. Для этого решил ослабить Видгофов на их же территории — в Тракторозаводском райсовете. Мошаров провел переговоры о поддержке Шумакова, Ильина и их пула депутатов, чтобы они выступили против кандидатов Видгофа. Взамен обещал приложить усилия для включения их в списки „Единой России“ и административную поддержку», — полагает информированный собеседник.

Эти переговоры, продолжает инсайдер, спровоцировали пятничную атаку «молодогвардейцев» Владимира Бурматова на «кошелек» Станислава Мошарова в Ленинском райсовете. Представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Челябинске Андрей Лавров называет атаку «молодогвардейца» Анатолия Вершинина на управляющую компанию «стартом кампании в райсоветы и гордуму». «Очевидно, что эта частная акция направлена против Станислава Мошарова. Но здесь есть и второй аспект. УК — это очень специфический бизнес, потому что здесь есть прямой ключ если не к сердцам, то к дверям жителей. Через старших по подъездам, например, плюс беспрепятственный доступ к агитации внутри подъездов», — обращает внимание эксперт.

Семья Марины Карелиной хочет оставить за собой представительство в гордуме, Станислав Мошаров против Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным источника «URA.RU» в гордуме, Станислав Мошаров развязал конфликты и в других муниципалитетах. Он якобы встретился с мэром Евгением Тефтелевым и просил пока не проводить довыборы по вакантному округу в Центральном районе. Там сложила полномочия депутат райсовета и одновременно гордумы Марина Карелина. По согласованию «со старшими товарищами» решено этот округ оставить за ее семьей. Планировалось, что нынешней осенью здесь изберется один из бизнес-партнеров Сергея Карелина, мужа бывшего депутата. Однако Станислав Мошаров хочет, чтобы мандат депутата гордумы передали для его человека.

В Калининским райсовете говорят, что Станислав Мошаров попросил местного депутата и председателя комиссии по местному самоуправлению гордумы Владимира Бодрова поддержать пул, близкий к экс-омбудсмену Алексею Севастьянову. К нему относят Александра Воложанина, Алексея Ковалева, Ольгу Быховец и с натяжкой Наталью Баскову. Причем последняя — двоюродная сестра председателя комитета по госстроительству и законодательству Госдумы, сопредседателя Ассоциации юристов России Павла Крашенинникова. По замыслу челябинского спикера, если поддержать и усилить этот пул, то они могут выступить против «молодогвардейцев».

Сергея Овчинникова (слева) называют еще одним вероятным преемником Станислава Мошарова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аналогичный план он вынашивает и в отношении Металлургического райсовета, уже поделенного между Владимиром Бурматовым и его коллегой по Госдуме Андреем Барышевым. Слухмейкеры говорят, что Станислав Мошаров провел переговоры о сотрудничестве с депутатом Заксобрания области Владимиром Чебыкиным. Пул последнего, куда входят первый зампред райсовета Алексей Бородовских, депутаты Андрей Наймушин и Александр Иванюк, в декабре прошлого года сумел сорвать назначение своим спикером Дмитрия Алехина, которого поддерживает Бурматов. Чебыкин — бизнес-партнер бывшего первого вице-губернатора Сергея Комякова (занимал должность при Михаиле Юревиче). И может профинансировать кампанию нескольких кандидатов, если, конечно, не станет фигурантом уголовного дела.

В Курчатовском районе идет вербовка депутатов через Анатолия Слободянюка. Слухмейкеры утверждают, что Станислав Мошаров предлагает поддержать друг друга и своему заместителю в гордуме Илье Мительману, который провел пул депутатов на прошлых выборах в этом муниципалитете.

В Советский район Станислав Мошаров якобы предлагает перекинуть всех действующих депутатов и кандидатов с судимостями. Однако это больше похоже на шутку. Мошаров не пойдет на открытое противостояние с главой одной из «ветвей» влиятельной в городе «Калининской семьи» Виталием Рыльских и другими судимыми и привлекавшимися к уголовной ответственности депутатами.

«Попытки Мошарова атаковать оппонентов на их же полях выглядят жестом отчаянья.

Евгений Тефтелев (второй слева) приложил массу усилий, чтобы примирить Андрея Барышева (слева) с Владимиром Бурматовым (третий слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Теперь он загнал себя в угол, испортив отношения с Карелиными в Центральном районе, с Видгофами в Тракторозаводском, с Барышевым в Курчатовском, Калининском и Металлургическом, с Бурматовым в Металлургическом, Тракторозаводском и Калининском. Советский район закреплен за Рыльских. А в родном для Мошарова Ленинском районе нет монолита, отдельные депутаты готовы к переговорам хоть с «молодогвардейцами», хоть с «Калининской семьей»», — продолжил ньюсмейкер.

Депутат гордумы на условиях анонимности согласился, что Станислав Мошаров совершенно напрасно не попытался войти в блок с Владимиром Бурматовым или Андреем Барышевым, пообещав усилить их в обмен на поддержку. Лишь с Виталием Рыльских договариваться было бесполезно, поскольку он видит следующим председателем думы нынешнего первого вице-спикера Сергея Овчинникова. «Теперь любому сильному кандидату, который выдвинется по округу Мошарова, денег дадут и Барышев, и Рыльских, а Бурматов поможет волонтерами. По моей информации, уже подобран такой кандидат, это будет хирург одной из больниц. Так что есть вариант, что Мошаров даже в райсовет не пройдет. Жаловаться Тефтелеву бесполезно. Он полтора года усаживал всех за стол переговоров и наконец установил мир между конфликтовавшими сторонами. Ради Мошарова он не будет рушить с таким трудом достигнутые договоренности», — резюмировал собеседник.