В Тюмени изобрели схему, как безнаказанно продавать алкоголь ночью

В Тюмени регистрируют пивнушки под видом кулинарий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сеть тюменских алкомаркетов нашла новую лазейку в законодательстве, чтобы безнаказанно продавать алкоголь ночью. Магазины по продаже спиртного «Светлое и темное» регистрируются как кулинарии, что позволяет работать дольше других алкомаркетов. Государственные органы не могут проверять такие объекты из-за введенного моратория. С 2016 года президент РФ Владимир Путин ввел «надзорные каникулы» для малого бизнеса — они завершатся в конце 2020 года. Поэтому хитрые предприниматели продолжают незаконно продавать алкоголь.

«Пиво, медовуха, сидр — алкогольные напитки, которые не подлежат лицензированию. Этим пользуются индивидуальные предприниматели, регистрируя свои магазины „Светлое и темное“ как кулинарии. Проверять их чиновники просто так не могут из-за президентского моратория», — рассказывает источник, знакомый с ситуацией.

Алкогольные магазины маскируются под кулинарии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Согласно имеющемуся в распоряжении редакции списку, все магазины — а их порядка 60 — работают как кулинарии ежедневно до 23 часов. Хотя по законодательству продажа алкоголя заканчивается в Тюменской области в 21 час.

Предприниматели Дмитрий Родин и Дмитрий Островский, которые числятся собственниками 38 кулинарий «Светлое и темное» в Тюмени, не ответили на звонок редакции. Раиля Завьялова, владелица 22 заведений со слабоалкогольными напитками, отказалась комментировать продажу пива после девяти вечера, а также объяснять, почему ее магазины работают как кулинарии.

По закону кулинарии не могут продавать алкоголь, сообщил собеседник «URA.RU»: «Эта тема — работа для УМВД». По его версии, силовики не спешат закрывать подобные заведения.

Магазины, бары и кафе работают на первых этажах жилых домов и мешают жителям Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В пресс-службе городской полиции отметили, что участковые реагируют на такие факты по заявлениям граждан, сообщениям органов профилактики и общественных организации. «Лица привлекаются к административной ответственности. Незаконно реализуемый алкоголь изымается, по решению суда передается на уничтожение в Росалкогольрегулирование», — сообщили в полиции. На вопрос о том, как часто идут проверки магазинов, баров и кулинарий в Тюмени, в полиции не ответили.

Владимир Сбитнев, руководитель тюменского штаба «Молодой Гвардии Единой России», которая проводит рейды по магазинам, отмечает, что горожане жалуются на продажу алкоголя после положенного времени. «Большинство магазинов продают ночью пиво, что не является поводом для лишения лицензии, а первый штраф — незначительный. А вот повторные могут доходить до 500 тысяч рублей. Единственный работающий способ на сегодня — это регулярные рейды и проверки», — говорит Сбитнев.

Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев считает, что нужно менять законодательство в этой сфере. «Четыре года назад регионы упростили алкогольное законодательство, что повлекло рост числа компаний, продающих алкоголь через псевдокафе. В отдельных домах теперь может быть до семи пивнушек. Более 90% граждан, по нашим данным, выступают против реализации алкоголя в многоквартирных домах. Здесь важно, чтобы государство отрегулировало этот социальный запрос», — считает Хамзаев.

Он предлагает законодательно запретить алкомаркеты в жилых домах и продажу алкогольной продукции в мелких заведениях общепита. А в будущем — рассмотреть возможность продажи алкоголя исключительно в государственных магазинах.