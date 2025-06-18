Тюменские вахтовики не могут вовремя вернуться домой

Вахтовые рабочие не смогут вовремя оказаться дома в Тюмени (архивное фото)
Рейс авиакомпании «Газпром Авиа» из вахтового поселка Талакан в Тюмень задержан на 4,5 часа. Информация представлена на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс Талакан — Тюмень, „Газпром Авиа“. Прилет по расписанию: 15:40, 19 июня. Расчетное время: 20:18, 19 июня», — следует из данных авиагавани.
В авиакомпанию направлен письменный запрос. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!