18 июня 2025

Тюменские вахтовики не могут вовремя вернуться домой

Рейс из вахтового поселка Талакан в Тюмень задержали на 4,5 часа
© Служба новостей «URA.RU»
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Вахтовые рабочие не смогут вовремя оказаться дома в Тюмени (архивное фото)
Вахтовые рабочие не смогут вовремя оказаться дома в Тюмени (архивное фото) Фото:

Рейс авиакомпании «Газпром Авиа» из вахтового поселка Талакан в Тюмень задержан на 4,5 часа. Информация представлена на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс Талакан — Тюмень, „Газпром Авиа“. Прилет по расписанию: 15:40, 19 июня. Расчетное время: 20:18, 19 июня», — следует из данных авиагавани.

В авиакомпанию направлен письменный запрос. Ответ ожидается.

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Рейс авиакомпании «Газпром Авиа» из вахтового поселка Талакан в Тюмень задержан на 4,5 часа. Информация представлена на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс Талакан — Тюмень, „Газпром Авиа“. Прилет по расписанию: 15:40, 19 июня. Расчетное время: 20:18, 19 июня», — следует из данных авиагавани. В авиакомпанию направлен письменный запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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