Эвакуация оказалась учебной (архивное фото)
В Тюмени в торгово-развлекательными центре «Кристалл» прошла эвакуация. Об этом в соцсетях сообщили горожане.
«Эвакуация в „Кристалле“», — такой пост появился в telegram-канале «ЧС Тюмень». На видео люди покидают центр под звуки системы оповещения.
В самом торгово-развлекательными центре URA.RU пояснили, что эвакуация была учебной. В настоящее время ТРЦ работает в обычном режиме.
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