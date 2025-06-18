18 июня 2025

В Тюмени эвакуировали самый крупный торговый центр. Видео

В Тюмени в ТРЦ «Кристалл» прошла эвакуация
© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация оказалась учебной (архивное фото)
Эвакуация оказалась учебной (архивное фото) Фото:

В Тюмени в торгово-развлекательными центре «Кристалл» прошла эвакуация. Об этом в соцсетях сообщили горожане.

«Эвакуация в „Кристалле“», — такой пост появился в telegram-канале «ЧС Тюмень». На видео люди покидают центр под звуки системы оповещения.

В самом торгово-развлекательными центре URA.RU пояснили, что эвакуация была учебной. В настоящее время ТРЦ работает в обычном режиме.

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В Тюмени в торгово-развлекательными центре «Кристалл» прошла эвакуация. Об этом в соцсетях сообщили горожане. «Эвакуация в „Кристалле“», — такой пост появился в telegram-канале «ЧС Тюмень». На видео люди покидают центр под звуки системы оповещения. В самом торгово-развлекательными центре URA.RU пояснили, что эвакуация была учебной. В настоящее время ТРЦ работает в обычном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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