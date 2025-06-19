Минус метр: в Тюмени стремительно мелеет Тура

Обмеление происходит со скоростью в 30-40 сантиметров за сутки
Уровень воды в Туре в Тюмени с начала недели (16 июня) снизился более чем на метр. Это следует из данных гидропоста.
«Уровень воды в Туре, гидропост в Тюмени. 16 июня — 569 см. 19 июня — 463 см», — следует из измерений в областной столице.
За последние сутки река «потеряла» 38 сантиметров над нулем поста. Судя по динамике с начала текущей недели, замедления обмеления в ближайшее время ждать не стоит.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области завершился паводок. Вода в реке Ишим отступает от последнего населенного пункта, бывшего в опасности.
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