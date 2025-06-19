Минус метр: в Тюмени стремительно мелеет Тура

За четыре дня река тура в Тюмени обмелела больше, чем на метр
© Служба новостей «URA.RU»
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Обмеление происходит со скоростью в 30-40 сантиметров за сутки
Обмеление происходит со скоростью в 30-40 сантиметров за сутки Фото:

Уровень воды в Туре в Тюмени с начала недели (16 июня) снизился более чем на метр. Это следует из данных гидропоста.

«Уровень воды в Туре, гидропост в Тюмени. 16 июня — 569 см. 19 июня — 463 см», — следует из измерений в областной столице.

За последние сутки река «потеряла» 38 сантиметров над нулем поста. Судя по динамике с начала текущей недели, замедления обмеления в ближайшее время ждать не стоит. 

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области завершился паводок. Вода в реке Ишим отступает от последнего населенного пункта, бывшего в опасности. 

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Уровень воды в Туре в Тюмени с начала недели (16 июня) снизился более чем на метр. Это следует из данных гидропоста. «Уровень воды в Туре, гидропост в Тюмени. 16 июня — 569 см. 19 июня — 463 см», — следует из измерений в областной столице. За последние сутки река «потеряла» 38 сантиметров над нулем поста. Судя по динамике с начала текущей недели, замедления обмеления в ближайшее время ждать не стоит.  Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области завершился паводок. Вода в реке Ишим отступает от последнего населенного пункта, бывшего в опасности. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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