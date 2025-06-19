Куда в Тюмени сдать ненужные вещи

В Тюмени ненужные вещи принимают в фондах и социальных центрах
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В центрах принимают и детские вещи
В центрах принимают и детские вещи Фото:

В Тюмени ненужные одежду, игрушки и технику принимают в нескольких центрах. Они пойдут на помощь нуждающимся и тем, кто оказался в кризисной ситуации. О том, куда сдать вещи, — в материале URA.RU.

Благотворительные фонды

Фонды принимают ненужную одежду, обувь и игрушки в помощь бездомным и многодетным семьям. Вещи там принимают ежедневно. Куда можно обратиться:

  • «Милосердие» – принимает чистую одежду, обувь и средства гигиены для бездомных;
  • «Тепло души детям» – детские вещи, книги, подгузники и продукты;
  • «Радость» — одежда, игрушки, коляски, автокресла.

Центры социальной помощи

Здесь помогают семьям и тем, кто оказался в кризисной ситуации. В центрах принимают одежду, постельное белье, игрушки и посуду. Сдать вещи можно в центр «Семья» и «Новая надежда».

Барахолки, секонд-хенды

Ненужные вещи можно сдать и в секонд-хенды и обменники. Там принимают даже ветошь. В некоторых центрах принимают даже технику и мебель. Список мест:

  • «Дармарка» – можно обменять вещи в хорошем состоянии;
  • «Чулан» – секонд, где вещи сортируют на благотворительность, переработку или продажу;
  • «Mr. Спасибо» – принимают мелкую технику, одежду, обувь;
  • «Лавка добра» – исправную технику и детские товары.

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В Тюмени ненужные одежду, игрушки и технику принимают в нескольких центрах. Они пойдут на помощь нуждающимся и тем, кто оказался в кризисной ситуации. О том, куда сдать вещи, — в материале URA.RU. Благотворительные фонды Фонды принимают ненужную одежду, обувь и игрушки в помощь бездомным и многодетным семьям. Вещи там принимают ежедневно. Куда можно обратиться: Центры социальной помощи Здесь помогают семьям и тем, кто оказался в кризисной ситуации. В центрах принимают одежду, постельное белье, игрушки и посуду. Сдать вещи можно в центр «Семья» и «Новая надежда». Барахолки, секонд-хенды Ненужные вещи можно сдать и в секонд-хенды и обменники. Там принимают даже ветошь. В некоторых центрах принимают даже технику и мебель. Список мест:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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