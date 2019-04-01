Уголовное дело о злоупотреблениях коммунальщиков возбудили в Златоусте

Следственный отдел СКР по Златоусту возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий руководством МУП «Коммунальные сети», сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Действия коммунальщиков, по мнению инициировавшего расследование надзорного ведомства, привели к 20-миллионному ущербу.
«С 14 января 2014 года по 25 августа 2017 года неустановленные должностные лица предприятия совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов предприятия, причинение материального ущерба в размере более 20 млн рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. Речь идет о том, что по договору об оказании услуг по претензионно-исковой деятельности ООО «Теплоэнергетик» ежегодно перечислялась экономически необоснованная плата за неподтвержденные работы.
Как уже сообщало агентство, это выяснилось в ходе проверки Главного контрольного управления Челябинской области. 31 января полицейские провели обыски и выемки документов как в МУП «Коммунальные сети», так и в мэрии Златоуста. Ранее в связи с запутанными отношениями между администрацией города, «Теплоэнергетиком» и «Коммунальными сетями» возбуждалось, закрывалось и вновь возбуждалось по требованию облпрокуратуры дело о мошенничестве.