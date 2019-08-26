Причины, почему из аптек пропали жизненно важные лекарства

Для решения ситуации с перебоями поставок жизненно важных лекарств нужно менять законодательство Фото: Анна Майорова © URA.RU

Минздрав РФ не может решить проблему с нехваткой лекарств в российских аптеках. Для этого ведомству достаточно поменять правила закупок препаратов, но чиновники бездействуют, опасаясь дополнительной ответственности.

На проблему обратила внимание главный редактора RT Маргарита Симоньян, не сумев купить для сына препарат преднизолон, назначаемый при тяжелых травмах и хронических заболеваниях суставов. Это не первый случай с нехваткой лекарств. О перебоях с поставками препаратов стало известно еще в июне. Тогда на отсутствие нужных препаратов жаловались жители Тюмени, страдающие онкологическими заболеваниями. В начале августа стало известно, что лекарства в аптеках и больницах отсутствуют из-за сорванных госзакупок. Опрошенные «URA.RU» эксперты на фармакологическом рынке сообщили, почему умирающим больные не получают нужные им препараты.

В России практически отсутствует сырье для производства лекарств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перебои с лекарствами России из-за Китая

Основная проблема рынка лекарств в России — отсутствие государственного регулирования, пояснила «URA.RU» эксперт фармацевтического рынка Ирина Булыгина. «Самостоятельно отрегулировать эту сферу рынок не может. Об этом говорит то, что власти сдерживают стоимость жизненно важных препаратов. При этом в России огромное количество производителей, которые делают одно и то же, конкурируя за копейку», — отметила собеседница агентства.

Между тем, в России практически отсутствует рынок производства сырья, из которого делают препараты, указала Булыгина. По ее словам, основанная масса материалов закупается в Китае.

Однако если у поставщика сырья возникнут перебои, то по цепочке проблемы начнутся у производителей лекарств, у аптек и в конечном счете у пациентов, рассказала эксперт.

Именно так и получилось с преднизолоном, который не смогла купить Симоньян для своего сына. «Субстанцию для него синтезируют в Китае, а раз сырья нет, производить препарат не из чего», — подчеркнула Булыгина.

Производители лекарств отказываются от государственных аукционов из-за низких цен Фото: Pixabay.com

Нет лекарств — виноваты чиновники

Еще одна глобальная проблема, в которой прослеживается уже вина чиновников из Министерства здравоохранения РФ и других ведомств — это срыв аукционов, на которых закупаются необходимые лекарства для больниц, заметил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. «Государственные регуляторы не могут четко сформулировать подходы к организации торгов. [Региональные минздравы] выставляют начальные суммы закупок настолько низкие, что никто не заявляется, потому что цена ниже себестоимости препарата», — уточнил он. В результате пациенты, которые лечатся за бюджетные деньги или получают льготные препараты, остаются без лекарств и вынуждены покупать их за свой счет, уточнил он.

Аналитическая компания Headway Company, следящая за аукционами в фармацевтической отрасли сообщила, что в первом полугодии 2019 года были опубликованы 226 тысяч тендеров. В прошлом году за этот же период их было 184 тысяч.

«При этом количество отмененных аукционов выросло почти в два раза — с 32 тысяч до 62,6 тысяч за те же сравниваемые периоды», — сообщили аналитики.

По их данным, прирост опубликованных аукционов компенсируется увеличением отмененных тендеров.

Чиновники, закупающие лекарства, находятся под жестким контролем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лекарства появятся после системного решения

«Минздрав эту проблему мог решить одним росчерком пера», — заметил Беспалов. По его словам, необходимо поменять правила закупок лекарств. Однако крайнюю осторожность в аукционах чиновников можно объяснить, отметил в разговоре с агентством директор фармакологического завода «Озон» Виталий Олейников. «Чиновники находятся под жестким контролем. Нарушение процедуры [тендера] грозит наказанием вплоть до тюрьмы. Но если никто ничего не купил, то кроме больных больше никто не пострадает», — уточнил он.

Для решения ситуации с перебоями в закупках необходимых лекарств нужно менять российское законодательство в области здравоохранения, уверена Булыгина. При этом она подчеркнула, что в стране следует также поменять систему обязательного медицинского страхования. Эксперт пояснила, что

на каждое заболевание нужно создать лекарственный стандарт и по нему бесплатно выделять препараты.

Однако внедрение этого пилотного проекта в России ежегодно откладывается, заметила эксперт.

В Государственной думе РФ в беседе с «URA.RU» отметили, что знают о проблеме с разыгрыванием тендеров по препаратам. Депутат нижней палаты парламента РФ, заместитель председателя комитета по охране здоровья Николай Говорин отметил, что сфера здравоохранения требует системного решения. По его словам, до конца сентября может состояться заседание, на котором будут рассмотрены проблемы обеспечения лекарственными средствами.

В пресс-службе Министерства здравоохранения РФ на звонок «URA.RU» не ответили.