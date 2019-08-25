Главред RT Маргарита Симоньян обвинила чиновников в головотяпстве из-за отсутствия лекарств

Некоторые лекарства приходится искать по всему городу Фото: Pixabay.com

Главред RT Маргарита Симоньян присоединилась к армии недовольных россиян, которые жалуются на отсутствие в аптеках жизненно важных препаратов. Журналистка на своей странице в Facebook сообщила, что не может купить для сына даже простейшего лекарства преднизолон, без которого «ребенок может погибнуть за пару минут».

«Я не знаю, почему в России не регистрируют лекарства. Почему из аптек пропал даже банальный преднизолон, — написала Симоньян в соцсети. — В аптеках мне говорят: лекарство на перерегистрации, когда будет — неизвестно, вероятно, через несколько месяцев». По словам журналиста, ей трудно разобраться в том, отчего умирают дети, которым вовремя не досталось лекарств. «Что здесь — бюрократическое головотяпство, лоббизм, коррупция, убийственное равнодушие, неповоротливость законодателей или еще какая напасть», — предполагает главред RT.

О проблемах с лекарствами из списка «жизненно важных», в том числе и преднизолона, который применяется при шоковых состояниях, аллергических реакциях, а также назначается при тяжелых травмах и хронических заболеваниях суставов, стало известно еще вначале мая. Жаловались на отсутствие лекарств в том числе жители Тюменской и Челябинской областей.

На пост Симоньян ответил замглавы Минздрава РФ Олег Салагай. Он заявил, что в 2019 году в России было выпущено около 1 млн таблеток преднизолона. «Но что важно: он не входит в обязательный ассортимент аптеки, поэтому каждая аптека решает самостоятельно, сколько его приобретать», — пояснил замминистра. Однако оставил без ответа вопрос, когда все же произойдет перерегистрация ряда жизненно важных лекарств.