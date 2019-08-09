В Тюменской области не могут закупить жизненно важные лекарства

Тюменские медицинские стационары не могут закупить жизненно необходимые лекарства. За последние две недели сорвалась как минимум 21 закупка таких препаратов. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
Под ударом оказались практически все пациенты с острыми нарушениями здоровья. В списках не разыгранных тендеров — лекарства, которые используют в реанимации и при критических обострениях. К примеру, в тендере для ОКБ№1 указаны десмопрессин, амиодарон (восстановление сердечной деятельности), левотироксин (заместительная терапия гипотиреоза), дексаметазон (снимает отек мозга), гормоны преднизолон, окситоцин и др. В других закупках — противосудорожные, кроворасжижающие, кардиологические лекарства, иммунодепресанты, нейролептики, антидепрессанты, антибиотики, противоопухолевые препараты.
Подобная ситуация происходит по всей стране. Причиной называют новую систему формирования максимальной цены контракта, разработанной Минздравом. Как пишет «Коммерасант», ведомство уравнивает закупочные цены по России, а в итоге фармкомпании отказываются от участия в тендерах из-за не выгодного контракта. Тем временем в департаменте заверяют, что к ситуации готовы.
«Мы начинаем разыгрывать контракты заранее, планируя необходимый запас препаратов, поэтому имеем „люфт времени“ на переигрывание контрактов. В индивидуальном порядке, когда возникает проблема — она отрабатывается в ручном режиме, принимаются меры, чтобы пациенты на себе это не почувствовали», — прокомментировали в департаменте здравоохранения области.