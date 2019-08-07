В первой половине 2019 года количество несостоявшихся госзакупок жизненно важных лекарств увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство сорвавшихся аукционов — региональные, а среди федеральных чаще всего срывались закупки препарата «Ламивудин», который используется для лечения ВИЧ-инфекции.
Число сорванных закупок выросло с 31,8 тысяч до 60,8 тысяч, что составляет четверть от общего объема тендеров. Большинство из них (55,6 тысяч), по данным «
«[В регионах] срывались закупки недорогих препаратов, — пишет издание. — Среди федеральных тендеров (не состоялся 21) чаще всего срывались аукционы на поставку препарата для лечения ВИЧ ламивудин». Это лекарство, как отмечается, является одним из основных, закупаемых для ВИЧ-инфицированных.
Главной причиной срыва аукционов опрошенные газетой эксперты называют новую методику Минздрава формирования максимальной цены контракта при госзакупках. С января этого года госзаказчики должны выставлять минимально возможную стоимость контракта, а при отсутствии участников объявлять новый с незначительным повышением цены. Так ведомство пыталось выровнять закупочные цены на лекарства по всей России.
Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк говорит, многие компании избегают участия в таких тендерах именно из-за слишком низкой начальной максимальной цены. Такие заказы невыгодны компаниям, а на формирование нового тендера у заказчика уходит минимум месяц.
В случае с Ламивудином контракт оказался сорванным из-за слишком большого объема — 73,3 млн таблеток. По словам главы отдела мониторинга организации «Коалиция по готовности к лечению» Алексея Михайлова, такого количества препарата ни у кого не оказалось.