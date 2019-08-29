Причины перевода Олега Сенцова в Москву пока неизвестны Фото: Почуев Михаил\ТАСС

новость из сюжета Осужденный Олег Сенцов голодает в ямальской колонии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать перевод украинского режиссера Олега Сенцова из ямальской колонии «Белый медведь» в московскую «Бутырку». Во время общения с представителем Кремля журналисты, в том числе «URA.RU», задали шесть вопросов по теме, но Песков дал понять, что пока не может раскрыть никаких подробностей.

НТВ: «Появилась информация, что запущен обмен пленными между Россией и Украиной, насколько правильно считать, что процесс запустило освобождение [Киевом российского журналиста Кирилла] Вышинского?»

Дмитрий Песков: «Мне нечего добавить по этой теме. Когда будем готовы, сообщим вам. Еще раз могу повторить, что приветствуем решение об освобождении Вышинского. Имеют место определенные контакты».

«URA.RU»: «Олега Сенцова перевезли в Москву в связи с ускорением процесса по обмену пленными или есть другая причина?»

— Я ничего не могу вам сказать.

«Коммерсант FM»: «В начале июня Владимир Путин комментировал предложение об обмене Вышинского на Сенцова. Он ответил, что не думал об этом, но считает обмен неравноценным. За последнее время мнение Кремля как-то поменялось?»

— Нет, не поменялось. Каких-то новых элементов нет. Но я еще раз отсылаю вас к моим предыдущим словам. По этой теме мне добавить нечего.

Не представившийся журналист: «Сам факт перевода Сенцова в Москву Кремлю известен? Можете что-то сказать со своей стороны?»

— Нет, не могу.

«Бизнес FM»: «Считают ли в Кремле обмен Вышинского на Сенцова неравноценным?»

— Я оставлю это без комментария.

«Униан»: «Как вы в целом относитесь к этой ситуации с обменом — оптимистично или нет?»

— Опять же, мне нечего сказать, осуществляются определенные контакты. Все. В данном случае можно даже не задавать вопросы, искренне говорю, что мне больше нечего сказать.

Олег Сенцов в 2015 году был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Находясь в ямальской колонии, украинец объявлял голодовку, которая длилась с мая по октябрь 2018 года.