Губернатор Ямала поставил самому эффективному мэры новые задачи

Дмитрий Артюхов доволен работой Марины Тресковой Фото: пресс-служба правительства Ямала

статья из сюжета На Ямале выбирают глав трех городов

Марина Трескова продолжит работать мэром Лабытнанги. Такое решение приняли депутаты гордумы 14 октября. Глава ямальского города за три года, что она находилась на посту, смога решить многие проблемы некогда депрессивного муниципалитета. Ранее ходили слухи о том, что Трескова покинет пост и перейдет на работу в правительство, однако этого не произошло. Теперь перед ней стоят новые задачи.

На сегодняшний день Трескова в списке самых эффективных глав на Ямале. Один из главных критериев — уровень удовлетворенности населения ее деятельностью. С 2015 по 2018 годы показатель вырос на 26% и достиг 80%. «Это наивысший показатель среди всех муниципальных образований ЯНАО», — отмечает собеседник в правительстве.

По данным ВЦИОМ, в октябре главе города доверяли или скорее доверяли 75% жителей Лабытнанги.

«Это хороший показатель для руководителя города», — отметил политолог Андрей Ткаченко.

Он считает, что есть несколько факторов, которые сыграли в пользу Тресковой. «Во-первых, ей удалось выстроить работу всех своих подразделений. У них нет проблем со срывами каких-либо окружных программ. Во-вторых, недавно прошедшие выборы показали, что отношение к власти в городе неплохое. У нее хорошая политическая ситуация в регионе», — подчеркнул Ткаченко.

Ветхое и аварийное жилье — одна из ключевых проблем Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Мнение эксперта подтверждают и факты. В 2016 году в Лабытнанги приняли программу комплексного развития «Мой город. Новый старт» на период 2017—2022 годов. Тресковой удалось добиться финансирования от округа, благодаря чему программа была выполнена почти на 80%. В этом году план скорректировали. Для этого собрали около 200 предложений теперь уже для подготовки народной программы развития Лабытнанги «Мой город. Моя ответственность». В основном они касаются сферы ЖКХ и благоустройства. Часть из них уже реализуют.

Главная проблема, которая стояла перед Тресковой, переселение людей из балков (временного жилья) и аварийного жилфонда. Всего в период с 2016 по 2019 годы появились девять многоквартирных домов, количество квартир в них — 477. Но этого мало. Сейчас в городе признано аварийными и подлежащими сносу 116 многоквартирников площадью порядка 60 тысяч кв. м.

«В округе сформирована адресная программа по переселению из аварийного жилищного фонда в 2019—2025 годах. Изначально в рамках этой программы на территории Лабытнанги планировалось расселить 83 многоквартирника общей площадью 33 тысячи кв. м», — рассказали «URA.RU» в правительстве.

По поручению губернатора Дмитрия Артюхова финансирование мероприятий по переселению жителей увеличили в четыре раза.

Власти дополнительно сформировали список домов, которые расселят до 2023 года, общей площадью 100 тыс. кв. м. Параллельно решается вопрос по подключению новостроек к централизованной канализации. В 2016 году возобновили строительство второй очереди канализационных очистных сооружений. Решается вопрос по обеспечению людей питьевой водой, строится водопровод в поселке Харп.

Еще одна проблема Лабытнанги — дороги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Также на посту мэра Трескова решала вопросы по ремонту и реконструкции дорог (за четыре года на это потратили 1,8 млрд), благоустройства (город первый на Ямале по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»). Открылись два детских сада, благодаря чему исчезла очередь в дошкольные учреждения. Скоро капитально отремонтируют еще один садик. В 2017 году в микрорайоне Обский полностью обновили пять школ, на очереди — гимназия. В микрорайоне «Орбита» построят новую школу на 550 мест. Развиваются учреждения культуры и спорта: отремонтирован городской ДК, открыли ледовый центр с искусственным льдом «Авангард», скоро сдадут многофункциональный спорткомплекс с бассейном.

Из-за успехов на посту мэра Тресковой даже прочили повышение и пост в правительстве. Но этого не произошло. «Через Лабытнанги пойдут транспортные потоки на Бованенково и Харасавэй (месторождения „Газпрома“, — прим. ред.). Это важный пункт на карте округа», — говорит собеседник в правительстве.

Сейчас Тресковой по поручению губернатора предстоит продолжить заниматься расселением ветхого и аварийного жилья, кратно увеличить дорожное строительство, развивать экономику и привлекать бизнес, как и прежде, открыто общаться с людьми (в том числе через соцсети).

Больших кадровых перемен в мэрии Лабытнанги ждать не стоит, уверены эксперты. «Если бы Трескова хотела их сделать, они прошли бы давно, потому что и время, и возможности позволяли. Тот факт, что она выдвинулась и получила определенные гарантии, что она будет переназначена на эту должность (округ поддерживал ее кандидатуру, — прим. ред.), говорит о том, что та команда, которая с ней работала, достаточно эффективная», — сказал политолог Александр Безделов. Его коллега Шамиль Рак отметил, что у Тресковой сильная команда. «Но в связи с достаточно высокой планкой, которую поставил губернатор перед главами, по некоторым направлениям потребуется дополнительное усиление», — сказал он. Сама Трескова не ответила на звонок «URA.RU».