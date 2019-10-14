Инсайд «URA.RU» подтвердился: В городе на Ямале выбрали нового мэра

Депутаты гордумы выбрали нового мэра в Лабытнанги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета На Ямале выбирают глав трех городов

В Лабытнанги (ЯНАО) депутаты гордумы выбрали нового мэра. Им во второй раз стала, как и предрекали инсайдеры агентства, Марина Трескова. Об стало известно в ходе онлайн-трансляции заседания думы в социальной сети Instagram.

«На должность главы муниципального образования избрана Марина Трескова», — сообщил председатель гордумы Евгений Зуйков. Также ее кандидатуру консолидированно поддержали фракции, представленные в гордуме: «Единая Россия» и ЛДПР. За Трескову единогласно проголосовали 14 депутатов.

Кандидатов на пост мэра депутатам гордумы представил заместитель губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова Сергей Карасев (входил в состав комиссии по отбору кандидатов, — прим. ред.). Он отметил, что именно эти кандидаты набрали наибольшее количество голосов комиссии. После личного представления кандидатами, депутаты смогли задать интересующие их вопросы.

Получить комментарий от новоизбранного мэра не удалось. На звонки журналиста «URA.RU» она не ответила.

Вместе с Тресковой за должность главы города боролись еще два кандидата: начальник управления экономики Виталий Баев и заместитель начальника управления ЖКХ и транспорта города Евгений Сорокин. Конкурсная комиссия приняла решение не регистрировать Сорокина в качестве кандидата.