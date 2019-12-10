Какой управленческий стиль у самого молодого губернатора России

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов превратил пресс-конференцию в программное выступление Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ямальская общественность сутки обсуждает последнюю пресс-конференцию губернатора Дмитрия Артюхова. В окружном правительстве отмечают, что для главы региона это было программное выступление. Пользуясь этой наводкой, «URA.RU» проанализировало заявления Артюхова, чтобы понять, как развивается управленческий стиль самого молодого (31 год) губернатора России.

Как отмечают источники агентства в ямальском правительстве, во время пресс-конференции, посвященной реализации нацпроектов, губернатор пытался донести до жителей сразу несколько важных посланий. «Артюхов пробежался по самым злободневным темам региона: строительство новых микрорайонов и расселение из ветхого и аварийного жилья, ситуация с северными надбавками, благоустройство, субсидируемые авиарейсы и многое другое», — отметил собеседник агентства.

Глава Ямала не боится острых вопросов от жителей и готов на них ответить Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

По словам главы округа, в регионе с 2021 года очередь за господдержкой будет ликвидирована, также будет расширена сеть субсидируемых авиарейсов. Он также не забыл про свое смелое заявление, которое сделал начале осени — расселить один миллион квадратных метров жилья. До 2025 года переехать в новые квартиры смогут около 38,5 тысяч семей. По словам главы региона, через пять лет показатели по вводу в строй нового жилья должны вырасти более чем в два раза — 358 тысяч квадратных метров в 2024 году.

Политолог Александр Белоусов считает, что Артюхов компетентно ответил на все вопросы. «Не многие губернаторы готовы выйти на общение с людьми, затрагивая такие острые темы», — подчеркнул эксперт. По его словам, главе Ямала на пресс-конференции удалось закрепить статус уверенного управленца до той степени, насколько это было возможно.

«Мы планку повышаем в четыре раза. Это очень высокая планка. Сами понимаете, какой финансовый ресурс», — ранее заявлял Артюхов на сентябрьском совете глав. В ходе прошедшей конференции тема переселения из аварийного жилья была поднята ещё раз.

Губернатор не стал обходить стороной вопрос о северных надбавках. Именно эта тема после заявления главы региона вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Артюхов проявил инициативу и сам объяснил, почему власти приняли решение о получении врачами и учителями «северных» с первого дня работы. «Наши коллеги в Коми, в Ненецком округе уже сделали это раньше. Мы отстали на самом деле, иначе сегодня мы бы меньше имели проблем, когда из-за дефицита кадров у нас есть напряжение. Уверен, что с первого января эти вопросы начнут решаться», — отметил глава региона.

Депутаты окружного парламента приняли сбалансированный бюджет округа на 2020 год Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Политолог Шамиль Рак считает, что подобным ходом губернатор показывает, что становится ближе к жителям, а также завоевывает их доверие. «Если власть о чем-то замалчивает, то в конечном итоге, ввиду высоких технологий, ничего не утаивается, и наоборот, бумерангом прилетает в органы власти в виде негатива населения. Таким образом он снимает определенное напряжение, которое иногда бывает, как было в случае с новой льготой для бюджетников», — отметил «URA.RU» эксперт.

На близость к народу указывает и тот факт, что ямальцы, по словам источника агентства, близкого к окружению губернатора, пишут главе региона в соцсетях о проблемах и знают, что их возьмут на контроль. «Писали о проблемах с дорогими билетами на авиарейсы, уход „Аэрофлота“ из Салехарда, увеличение регионального маткапитала, строительство новых больниц и поликлиник, детсадов. Решения этих и многих других проблем было заложено в окружном бюджете на 2020 год, который социально-ориентирован», — подчеркнул собеседник.

Директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин в беседе с «URA.RU» отметил, что принятый окружным парламентом бюджет региона направлен на решение многих запросов населения. «Регион сложный с инфраструктурной точки зрения. Для того и планируются все эти огромные стройки [мост через реку Пур, обновленное здание аэропорта в Новом Уренгое и т. д.], чтобы они давали какой-то эффект для всего населения округа», — отметил Забродин. По словам эксперта, губернатор тем самым ставит во главу угла качество жизни ямальцев.

В недавно принятом бездефицитном бюджете на 2020 год [более 245 млрд рублей] и плановые периоды регион увеличивает поддержку коренного населения, расходы на образование, маткапитал. Сегодня последние выплаты составляют 350 тысяч рублей, но с 1 января ямальцы будут получать полмиллиона, а сертификаты станут выдавать не только на третьего ребенка, но и на всех последующих детей.

При помощи социальных мер власти округа стремятся сделать регион привлекательнее для постоянной жизни. Север перестает восприниматься лишь как место временного пребывания для получения заработка, а становится для многих родной землей.

Источник в правительстве, близкий к окружению губернатора, отмечает, что Артюхов знает о том, что нужно жителям региона. «Он мало говорит о масштабных экономических проектах, роли ТЭКа в экономике региона. Губернатор понимает, что это базис, на котором строится благополучие жителей, а не главный результат работы власти», — сообщил собеседник «URA.RU».

По словам источника, все вопросы, на которые Артюхов не успел ответить из-за ограниченного времени, попадают в отработку и под контроль губернатора.

«Ямальцы видят, что их проблемы замечают, видят реакцию от власти. Поэтому отзываются на подобные интерактивные мероприятия с главой региона. Они знают, что не потратят свое время напрасно, следя за 2,5-часовым эфиром».

Первый прямой эфир Артюхова с ямальцами состоялся в декабре 2018 года, спустя три месяца после вступления в должность. Тогда ямальцы прислали губернатору 1746 вопросов. В этом году эта цифра удвоилась — жители региона прислали 3743 вопросов. По данным телеканалов «Сигма» и «Импульс», а также официальных аккаунтов губернатора, пресс-конференцию в этом году спустя сутки посмотрели около 10 тысяч раз.