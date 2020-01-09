Прогноз на 2020 год в Зауралье: социальный взрыв и рост безработицы

Курганской области брошен новый вызов — кризис в электроэнергетике. Проблемы созданы властями региона Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Скандальное решение правительства Курганской области по тарифам на электроэнергию будет рассматривать ФАС России. Жалобу в федеральное ведомство направило АО «СУЭНКО». Энергетики прогнозируют негативные последствия популистского шага региональных властей — как для экономики, так и для социальной сферы Зауралья.

В декабре 2019 года курганское правительство установило тарифы на электроэнергию, отказавшись их повышать, как просил бизнес. Для населения тариф составит 3 рубля 32 копейки за киловатт — на уровне второго полугодия 2019 года. Тариф для группы «Прочие» (туда входят бизнес и бюджетные организации) существенно ниже минимального уровня, установленного ФАС.

В Курганской области скоро будет не на что ремонтировать сети. И некому Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предварительные расчеты «СУЭНКО» показали, что выручка компании упадет на 40%. Однако это не прибыль энергетиков, а средства, которые направляются на ремонт и реконструкцию сетей, строительство новых объектов, на зарплату сотрудников. Даже примерные расчеты демонстрируют падение налоговых отчислений в бюджет Зауралья на уровне 400 млн рублей. Это существенная для региона цифра: все доходы казны в 2020 году запланированы на уровне 47 млрд рублей.

В АО «СУЭНКО» прогнозируются и другие последствия — срыв ремонтной программы, невыполнение инвестиционных мероприятий, невыплата зарплаты сотрудникам и даже возможное массовое сокращение сотрудников (в Курганской области в СУЭНКО сегодня работает почти 3 тысячи человек, люди рискуют оказаться безработными из-за решения областных властей). Все это может привести к ситуации резкого роста аварийности на сетях, а устранять ЧП энергетики будут намного дольше из-за нехватки специалистов.

В 2019 году энергетики украсили Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По мнению социолога Сергея Шияряева, правительству Курганской области стоит искать компромиссный выход из сложившейся ситуации, поскольку последствия от принятого им решения могут привести к социальному взрыву. «Инфраструктура — важная сфера. Сейчас все на эмоциях. Но никому не нужно ни социального взрыва, ни работать себе в убыток, поэтому, на мой взгляд, выводы делать еще рано, несмотря на жесткие заявления», — добавил Ширяев.

За последние 10 лет компания СУЭНКО инвестировала в электросетевой комплекс Курганской области порядка 10 млрд. Успехи компании регулярно признаются на уровне Министерства энергетики РФ. В тарифном споре предприятие уже получило ранее поддержку ФАС — правительство Зауралья пыталось опротестовать долгосрочные параметры регулирования деятельности (регламентирующие работу компании) СУЭНКО и методику определения тарифов, но потерпело неудачу.

Директор департамента госрегулирования цен и тарифов Зауралья Ирина Гагарина раньше работала в ФАС. Бывшие коллеги будут разбираться в скандальном решении властей региона Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Скандал с утвержденными чиновниками тарифами также будут рассматривать антимонопольщики. Областные власти нарушили федеральные нормы. Департамент обязан был не позднее чем за один день до заседания, на котором принимается тарифное решение, ознакомить заинтересованные стороны с материалами по этой теме. «Экспертное заключение и принимаемые расчеты департаментом не были предоставлены ни до заседания правления департамента государственного регулирования цен и тарифов, ни в ходе данного заседания, ни после него», — прокомментировали в пресс-службе СУЭНКО. Соответствующая жалоба уже подана в Федеральную антимонопольную службу. В случае, если ФАС примет сторону чиновников, то энергетики планируют обратиться в суд.

По оценке политолога Александра Безделова, власти Курганской области намеренно пошли на скандальное решение в попытке сделать позитивный имидж команде губернатора Вадима Шумкова, поскольку других возможностей практически нет на фоне крайне низкого уровня жизни зауральцев. «Да, возможен конфликт с ФАС и Минэнерго, но отменять решение можно только через суд», — считает эксперт.

Дозвониться до департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области (выполняет функции регулятора в регионе) на момент публикации материала не удалось. Ранее власти Зауралья также снизили тариф на водоснабжение и водоотведение, фактически спровоцировав коллапс в Кургане и других населенных пунктах. Износ сетей в некоторых местах уже 100%, однако вместо выделения денег на реконструкцию или согласование обоснованного тарифа с инвестиционной составляющей, в Зауралье было принято решение окончательно отказаться от ремонта труб. Также из-за снижения тарифа на тепло в регионе компании начинают отказываться от работы. В частности, такое решение приняло руководство «Теплоресурса» — это предприятие поставляет тепло в нескольких муниципалитетах.

Напомним, тариф на электроэнергию, как в Кургане или даже выше, еще в 30 с лишним регионах. Среди них Алтай, Ульяновская, Саратовская, Брянская, Калужская, Костромская, Курская, Ярославская области и даже Тула. В этих регионах экономическая ситуация лучше, чем в Зауралье, хотя курганские власти пытаются списать проблемы с инвестициями на якобы высокие тарифы.

«URA.RU» будет следить за развитием событий.