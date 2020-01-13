План главы Челябинска: «В мэрии не останется магнитогорцев Тефтелева»

По требованию Натальи Котовой уходят руководители, кого привез из Магнитогорска Евгений Тефтелев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Челябинска Наталья Котова заканчивает зачистку администрации от представителей своего предшественника Евгения Тефтелева. В руководящем составе остался последний управленец из так называемого «магнитогорского клана» (выходцев из второго города Южного Урала, которые переехали в столицу региона по приглашению другого магнитогорца — экс-губернатора Бориса Дубровского). Но и после этой зачистки мэрию Челябинска ждут кадровые изменения.

Мэрию Челябинска покинули трое управленцев из Магнитогорска. Это управделами Игорь Виноградов, начальник управления информационных технологи мэрии Виталий Некрасов, о чьих отставках заявила 13 января мэр Наталья Котова. Оба приехали в Челябинск из Магнитогорска по приглашению Тефтелева. 10 января ушел в отставку с поста руководителя комитета по градостроительству Сергей Репринцев. С его отцом, Виктором Репринцевым (руководитель магнитогорского филиала «Уралсвязьинформа»), Тефтелев был знаком долгие годы.

По данным «URA.RU», в самое ближайшее время покинет свой пост еще один приезжий управленец, директор МФЦ Розалия Локтионова.

В Магнитогорске она работала кадастровым инженером, потом переехала в Челябинск и трудоустроилась, по приглашению Тефтелева руководителем МФЦ — муниципальной структуры подведомственной мэрии.

Евгений Шинин возглавит МФЦ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Ей уже предложено уволиться. МФЦ возглавит бывший вице-мэр Евгений Шинин, который пока на общественных началах занимает должность советника главы. И после этого в мэрии не останется никого из магнитогорцев, кого привел Тефтелев», — пояснил источник.

По словам инсайдера, Котова лично разговаривала со всеми магнитогорцами, уволенными ею. «Просто предлагала написать заявление об уходе, — пояснил он. — Так было и с другим магнитогорцем, Евгением Пашковым, которого она уволила с поста начальника управления капстроительства».

Пашков как и Тефтелев сейчас находятся в СИЗО, оба обвиняются в получении взятки. В кулуарах уже говорят о том, что и отставка Репринцева, который формально подчинялся Пашкову, тоже может быть связана с перспективами развития в отношении него уголовного дела. Правда сам Репринцев опроверг, что его отставка была принудительной.

«По обоюдной договоренности с Натальей Петровной (Котовой — ред.) я должен был доработать до конца 2019 года. Мы это сделали, все нацпроекты закрыли — и я подал заявление об увольнении», — рассказал «URA.RU» Репринцев. При этом он категорически опроверг слухи, что его отставка связана с делом Тефтелева.

Сергей Репринцев заявил, что его отставка была согласована Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Насколько известно, это [уголовное дело] связано с контрактами на строительство школы и детсадов. Но к градостроительной деятельности, за которую отвечал мой комитет, эти вопросы отношения не имели», — пояснил «URA.RU» экс-чиновник.

«Желание Котовой избавиться от таких подчиненных вполне понятно, — считает политолог Андрей Лавров. — Дело, конечно, не в географии и не в тренде ненависти к магнитогорцам. Просто и управление делами, и МФЦ, и управление информационными технологиями — это такие структуры, которые может и не слишком заметны, но вполне ключевые. Не говоря уже о таких ведомствах, что связаны со строительством. Здесь нужны те, кому доверяешь. А если должности занимают те, кто был доверенным лицом предшественника, который к тому же арестован, то конечно их будут убирать».

Елене Мурзиной предложат «АиР» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Но на этом перестановки в мэрии не закончатся. Инсайдеры рассказали «URA.RU» еще о нескольких кадровых переменах. Будет официально трудоустроена бывший вице-мэр, а ныне общественный советник главы города Елена Мурзина. Она возглавит подведомственную мэрии автономную некоммерческую организацию «Агентство инвестиционного развития Челябинска».

«И Шинин, и Мурзина достигли пенсионного возраста, — пояснил источник. — Но их опыт долгой работы в Челябинске востребован».

Как уже сообщало «URA.RU», 23 января должен приступить к работе новый главный архитектор Павел Крутолапов, который будет напрямую подчиняться Котовой.

В мэрии ждут и нового вице-мэра по городской среде — эту должность ввели по инициативе губернатора Алексея Текслера. «Зам будет назначен до 1 февраля, в этом плане ничего не изменилось», — заявила 13 января мэр журналистов.

«URA.RU» стало известно, что что на эту должность пригласят москвича. Для нового вице-мэра уже готово служебное жилье. Он поселится в квартире, которая находится в элитном микрорайоне «Западный луч». Это жилье принадлежит муниципалитету и пустует больше года — с того времени, как бывший первый вице-мэр Юрий Параничев сдал от нее ключи.

Пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов будущие кадровые решения не комментирует.