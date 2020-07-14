Как Москва ответит на критику схиигумена Сергия

Раньше было непонятно, что делать с опальным монахом. Теперь есть четкий план действий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Требование схиигумена Сергия (Романова) передать ему право управлять страной вынуждает органы власти принимать меры. Его обращение к президенту России Владимиру Путину передать право управлять страной — переводит конфликт в Среднеуральском женском монастыре из церковного в политический. По данным URA.RU, ситуация находится на контроле в управлении внутренней политики администрации президента. Начата реализация несколько сценариев, нацеленных на то, чтобы ослабить влияние отца Сергия на массы.

Первый сценарий связан с прекращением поддержки отца Сергия крупными спонсорами — многие из них уже пытались его образумить (ранее URA.RU сообщало о визите в его монастырь делегации VIP из Москвы), но не смогли и теперь прекращают финансирование его проектов. Именно по этой причине, сообщает источник URA.RU, в монастыре так и не начались работы по возведению «супер-храма» в честь Святой Софии (высотой с 25-этажный дом, который должен был стать самым большим православным храмом в мире).

Второй сценарий связан с прекращением поддержки схимонаха со стороны VIP, которые считают себя его духовными чадами. Так, в последнее время от отца Сергия заметно дистанцировался олимпийский чемпион по хоккею Павел Дацюк. Но наиболее показательная трансформация, произошедшая в позиции свердловского депутата Госдумы Сергия Чепикова.

Если в день церковного суда над отцом Сергием, напомним, политик-спортсмен открыто заявлял о своей поддержке отца Сергия, то позже он сообщил URA.RU, что приезжал к нему в монастырь лишь для проверки состояния детей, находящихся в обители. А спустя пару дней Чепиков и вовсе отрекся от отца Сергия.

«Я не разделяю позицию отца Сергия по поводу президента и другим политическим вещам, — заявил URA.RU Чепиков. — Но нам не нужно прятать голову в песок и делать вид, как будто ничего не происходит: действительно могут начаться даже вооруженные столкновения — надо постараться переубедить отца Сергия, хотя это очень тяжело».

Любопытно, что схиигумен лишается поддержки не только со стороны политиков и бизнесменов, но и представителей криминального мира. В СМИ не раз звучала информация о том, что в Среднеуральском женском монастыре ранее бывал ныне покойный племянник Деда Хасана Тимур Свердловский. Из действующих криминальных авторитетов, кто симпатизировал старцу и поддерживал его, называют свердловского вора в законе Трофу (Андрей Трофимов), однако тот, по данным издания, в последнее время дистанцировался от бунтующего старца.

Андрей Трофа — действующий признанный криминальный авторитет на Урале Фото: с сайта mzk1.ru

Получить комментарий Трофы редакции URA.RU не удалось, однако высказаться по поводу отца Сергия согласился екатеринбургский бизнесмен Герман Гардт, которого традиционно связывают с Трофой (Гардт, он же Гера ЖБИ — владелец сети автопарковок и тренер по единоборстввам, контролирующий самую большую в Екатеринбурге «боевку»). «Я слышал о нем от своих друзей разные вещи: кому-то он [отец Сергий] нравится, кто-то резко негативно о нем отзывается. Сам я его никогда в жизни не видел. Когда человека лично не знаешь и не контактировал, тяжело судить», — заявил URA.RU Гардт (намекая тем самым на отсутствие поддержки отцу Сергию).

Менее значимым, чем прекращение помощи со стороны VIP, но более быстродейственным является способ ослабить схиигумена через разрушение его команды изнутри (третий сценарий). Как стало известно агентству, кроме монахинь во главе с игуменьем Варварой, монастырь покинули и несколько священников. По данным URA.RU, сейчас в Спорительнице хлебов» остаются три клирика, верные отцу Сергию: иерей Сергей (Берестов), иеромонах Иоанн (Иванов) и иеромонах Герман (Лазарев). Последние два вместе с отцом Сергием, начиная еще с Ганиной Ямы (Романов, напомним, был первым настоятелем мужского монастыря на Ганиной Яме и начинал его строительство).

Клирики екатеринбургской епархии из монастыря «Спорительница хлебов» запрещены в служении. Скриншот: с сайта ekaterinburg-eparhia.ru

Все три указанных клирика до последнего момента могли совершать службы, заменяя при необходимости запрещенного в служении отца Сергия. Однако на днях на сайте екатеринбургской епархии появилась информация о том, что все они запрещены в служении «вплоть до выяснения степени вины и ответственности епархиальным судом». По данным агентства, формальным основанием для церковного суда над ними будет факт, что они проводили вместе с отцом Сергием службы в тот момент, когда ему это уже было запрещено делать. Получить комментарий Екатеринбургской епархии по этой теме к моменту публикации не удалось.

Кстати, именно к таким действиям (запретить священникам монастыря отца Сергия служить и приказать им покинуть обитель) призывал сектовед, зампредседателя Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при минюсте РФ Александр Дворкин. Но сейчас, по мнению эксперта, нужно вмешательство специалистов уже другого профиля. «Последнее выступление монаха Сергия хорошо показывает: человек потерял адекватность от безграничной власти в своей секте, — говорит Дворкин.

— Раньше он лишь намекал на то, что царь у России уже есть (мысль о пришествии православного царя звучала во многих проповедях Романова — прим.ред.), но когда он потребовал, чтобы президент передал власть ему, очевидно, что гражданин Романов заявил себя царем. Это уже очевидная психиатрия.

Дальше должна действовать не столько епархия, сколько министерство здравоохранения, чтобы позаботиться о здоровье человека. К тому же, психические заболевания могут передаваться от лидера секты к адептам, и если будет массовый психоз, все будет намного хуже. Человека нужно срочно госпитализировать!»

Наконец, последний, четвертый сценарий — позволить отцу Сергию продолжить выступать в своем амплуа. Это связано с пониманием, что старец действительно располагает поддержкой сотен людей, и любые резкие, тем более силовые сценарии лишь накалят обстановку и будут играть на руку схиигумену и его окружению. Но, напротив, если не препятствовать его «блогерской деятельности», то чем дальше, тем одиозней будут его заявления, и тем больше он будет восприниматься в глазах общественности как клоун.

«Ему позволят и дальше ютьюбить, чтобы он был этаким фриком, — рассказывает источник в органах власти. — Даже разрешат провести альтернативный крестный ход — это будет и интересно, и весьма показательно». При этом власть не намерена тормозить те правовые механизмы, которые уже задействованы — второй административный суд над отцом Сергием (по статье об экстремизме), назначенный на 20 июля, в любом случае состоится.

Наконец, у властей есть и незадействованный пока козырь в виде уголовного дела об оскорблении президента, которое, учитывая проводимую МВД проверку, может быть возбуждено в любой момент. Решение о реализации этого сценария пока не принято. В свердловской полиции, сотрудники которой проводят проверку, данную тему пока не комментируют.