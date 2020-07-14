РПЦ запретила служить священникам отца Сергия. Их ждет церковный суд

Церковь готова дать им шанс покаяться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Троих священников Среднеуральского женского монастыря ждет церковный суд. Об этом URA.RU сообщили в Екатеринбургской епархии. Речь о клириках, наиболее приближенных к духовнику обители отцу Сергию — это иерей Сергей Берестов, иеромонах Иоанн (Иванов) и иеромонах Герман (Лазарев).

«Временно запрещен в священнослужении вплоть до выяснения степени вины и ответственности епархиальным церковным судом», — указано в их персональной информации на сайте епархии.

Секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин Райников сообщил URA.RU, что заседание церковного суда пока не назначено — известно лишь, что оно пройдет уже после Царских дней. Причиной разбирательства в суде стала информация о том, что данные клирики служили вместе с отцом Сергием службы, когда ему это уже было запрещено. «Если бы нам это точно было известно (что они сослужили), то уже и решение было бы. Это должно превратиться в доказанный факт», — пояснил отец Вениамин.

Как и в случае с отцом Сергием, священники смогут выступить на церковном суде в свою защиту. «Мы не можем осудить клириков, не дав им возможности высказаться и покаяться», — заметил Райников. Он отметил, что церковь ни в коем случае не отворачивается от них. «Понятно, что они не инициаторы, они — ведомые, и у них больше шансов остаться в церкви», — заявил игумен.

Екатеринбургская епархия лишила монаха права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. После того, как из обители сбежали несколько монахинь, включая игуменью, старец перевел монастырь под свое прямое управление. К моменту рассмотрения дела отца Сергия в церковном суде появилась информация о насилии над подростками в монастыре — в результате схиигумена лишили сана священника.

После этого административный суд приговорил его к штрафу в 90 тысяч рублей за отрицание COVID, 20 июля его ждет еще один административный суд — по статье об экстремизме, также полиция проводит проверку по заявлению на отца Сергия об оскорблении президента. Монах заявил, что не покинет свой монастырь (выяснилось, что он там прописан), а на днях он потребовал от президента России передать ему власть в стране.