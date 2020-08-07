Сванидзе раскрыл, почему Лукашенко может отдать россиян Киеву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может передать арестованных бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Украине из-за своего горячего характера. Такое мнение выразил историк и журналист Николай Сванидзе.
«Допускаю [выдачу арестованных россиян украинской стороне]. Он (Лукашенко — прим. ред.) сейчас очень эмоционален. Он на нерве. Частично искренне, частично, может быть, сам себе вулканизирует это состояние», — заявил в интервью «Эхо Москвы» Сванидзе. Он добавил, что сейчас у Лукашенко острая ситуация, связанная с предстоящими выборами президента в республике, что может сказаться на его решении по арестованным бойцам ЧВК «Вагнер».
Сванидзе отметил, что если Лукашенко решится на передачу наемников, то он «перейдет красную черту». По словам историка, президент РФ Владимир Путин не простит главе республики этот шаг. Он добавил, что в глазах Путина Лукашенко станет предателем.
Более 30 российских граждан были задержаны в Белоруссии в конце июля. Их подозревают в работе на ЧВК «Вагнер» и прибытии в страну с целью дестабилизировать обстановку, передает RT. Генпрокуратура Украины заявила, что попросит Минск выдать ряд задержанных Киеву, так как их подозревают в совершении преступлений в Донбассе. Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко уже обсудили возможную экстрадицию арестованных россиян, пишет «Национальная служба новостей».
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