Инсайды ЯНАО: секреты главной гостиницы округа

Обычно на этом месте — веселый мем, но сегодня — фото из Белоруссии. Пусть между Салехардом и Минском расстояние более 2500 км, но ментально белорусы — наши братья, и мы не можем оставаться в стороне от происходящего беспредела в их стране Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Найдена причина увольнения высокопоставленного полицейского, а бывший прокурор окончательно развалил работу окружного ведомства. У политиков свои проблемы: ошибки допускает как партия власти, так и оппозиция.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Фото: Елена Федорова © URA.RU

Политики ЯНАО хайпуют на проблеме чиновников

По сообщениям инсайдеров в политэлитах ЯНАО, состояние дорожного хозяйства в последнюю неделю стало предметом всеобщего хайпа. «Провластные политики начали массово объезжать строящиеся и ремонтируемые дорожные объекты, хвалятся успехами дорожников под их чутким контролем, — рассказывают собеседники. — Хейтерами выступают оппозиционеры — они ищут самые „убитые“ места на трассах, снимают фото и видео, обличающие чиновников».

Масла в огонь подлили рейтинги федерального Минтранса, указавшего Ямал в числе отстающих регионов. Дороги — зона ответственности профильного департамента и его главы Максима Першикова, а также куратора, замгубернатора Алексея Ситникова, однако сейчас «на поляну полезли хайпожоры», не имеющие к отрасли никакого отношения, передают инсайдеры.

Единороссы наживают врагов накануне выборов

Поговаривают, что между общественниками Салехарда и местными членами «Единой России» назревает конфликт, связанный с новым местом для памятника жертвам политических репрессий. «Депутат гордумы Лариса Цупикова предлагает сдвинуть монумент на окраину, однако ней резко не согласен Совет старожилов Салехарда, руководимый уважаемой в городе Татьяной Гостюхиной, — сообщают инсайдеры. — Из-за этого в окружной столице разгорелась острая общественная дискуссия».

Конфликту добавляет красок то, что Цупикова хочет перебраться в заксобрание ЯНАО, а в своей региональной группе она считалась одним из фаворитов. Решение влезть в такую деликатную тему было крайне опрометчивым, полагает источник в политтусовке ямальской столицы.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ЯНАО испытывают терпение журналистов

В медиатусовке полагают, что затягивание вопроса с назначением гендиректором ОГТРК «Ямал-Регион» Сергея Добрынина может стоить властям хороших отношений с журналистами. «В коллективе телеканала растет напряжение, несколько человек уже были в правительстве с жалобами на обстановку и невозможность нормально работать, — поделился информацией источник в ОГТРК. — Этот звоночек вполне может поставить на паузу вопрос с гендиректорством Добрынина».

По информации инсайдеров, специально приглашенный в ЯНАО из Москвы медиаменеджер привел в движение журналистское сообщество ЯНАО. Однако для большинства остаются неясными причины, по которым человек, который должен провести объединение провластных СМИ ЯНАО, до сих пор не приступил к исполнению обязанностей.

Протестный центр Ямала отказался поддержать оппозицию

В политических кругах ЯНАО уверены: Ноябрьск, на который в предвыборной кампании сделали ставку оппозиционеры, сыграет с ними злую шутку. «Ни беспартийный коммунист Александр Бондарчук, ни герой секс-скандала либерал-демократ Дмитрий Бавдурный в законодательное собрание не пройдут, — уверены инсайдеры. — Ситуация уже настолько прозрачная, что власти ЯНАО за Ноябрьск спокойны».

По мнению собеседников агентства, Ноябрьск в ЯНАО традиционно считается протестным городом, где такие политики, как Бондарчук постоянно раскачивают повестку. Однако электорат интересуют конкретные дела, а не сотрясание воздуха, поэтому повышение узнаваемости за счет скандалов — далеко не лучший способ работы, говорят слухачи.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава полиции Ноябрьска уволился из-за конфликта с новым шефом

Источники в силовых структурах Ямала рассказывают, что начальник полиции Ноябрьска Андрей Смирнов ушел на гражданку, так как не сработался с новым окружным полицмейстером Сергеем Костенко. «Начальника управления назначили в начале июня, а ровно через два месяца начальник горотдела уходит на пенсию, — делятся собеседники. — Получается, рапорт он подал в июне и это не совпадение, а следствие возникшего конфликта».

В чем была суть разногласий между двумя полковниками, источники пояснить затруднились. Тем не менее, Смирнов воспользовался своим правом на пенсию по выслуге лет и сразу начал вести переговоры о работе на муниципальной службе на «непыльной» должности начальника управления ГО и ЧС.

Уволенный ямальский прокурор развалил работу ведомства

Осведомленные источники во властных структурах рассказывают, что бывший прокурор ЯНАО Анатолий Васильев не только не навел порядок в доверенном ему ведомстве, но и окончательно все разрушил. «Многие думали, что Васильев, назначенный на Ямал в декабре прошлого года, закрутит гайки и ликвидирует «косяки» своего предшественника Александра Герасименко, — рассказывают собеседники агентства. — Однако вместо этого прокурорские работники расслабились и стали работать «на отвяжись».

Часть политэлит и вовсе не поняла причин назначения Васильева в ЯНАО. Слухачи уверены: прокурора просто хотели убрать из Магадана, где он работал раньше, неважно куда, а тут подвернулась равноценная вакансия на Ямале.

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Арктический гектар никому не нужен

Поговаривают, что бесплатная земля в арктической части Ямала, которую власти хотят использовать для привлечения населения, не будет востребована. «В отличие от Дальнего Востока с совершенно другими климатическими условиями, желающих стать собственником куска тундры будет совсем немного, — уверены собеседники агентства в бизнес-структурах Ямала. — Кого пытаются завлечь сюда землей навсегда — не понятно, люди приезжают зарабатывать деньги и северные пенсии, а потом все равно стремятся вернуться назад».

По мнению слухачей, привлечь россиян на Ямал можно только высокими зарплатами и гарантированной возможностью уехать из региона домой в заработанную квартиру, а не дачей в тундре. Даже высокопоставленные чиновники, у которых всегда было больше возможностей, чем у простых смертных, в итоге не остаются на Ямале, а перебираются туда, где потеплее — в Москву, Тюмень или Екатеринбург.

В главной гостинице Ямала скрывают число больных коронавирусом

Источники, знакомые с ситуацией уверяют, что масштабы вспышки коронавируса в правительственной гостинице «Юрибей» намеренно замалчиваются. «Официально сообщается об одной заболевшей сотруднице отеля, уборщице, однако это не соответствует действительности, — говорят слухачи. — Коронавирус подтвердился не менее, чем у десяти человек, в том числе у работников ресторана».

Вспышку коронавируса в гостинице скроют, записав остальным диагноз ОРВИ или пневмония, уверен источник. Тем более, что всех отправили на самоизоляцию, а дальнейшее распространение инфекции локализовали, закрыв отель на карантин.

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Дело пуровских педофилов развалили

Источники в силовых ведомствах передают, что главный фигурант скандала, связанного со съемками детского порно в Пуровском районе вышел на свободу. «Дело удалось замять, говорят, что все решили деньги и связи, — рассказывают инсайдеры. — Обвинения с фигуранта сняли за недоказанностью».

Как сообщается, закрыть уголовное дело за отсутствием состава преступления не удалось, однако теперь оно «подвисло» как бесфигурантное на неопределенный срок. Фамилии местного бизнесмена и работника муниципального предприятия, замешанных в истории, с самого начала пытались скрыть, однако в райцентре они у всех на слуху, уверены слухачи.

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