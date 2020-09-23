Правительство Мишустина покончило с наследием Медведева

Владимир Путин дал карт-бланш Михаилу Мишустину, уверены политологи Фото: kremlin.ru

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Правительство премьер-министра РФ Михаила Мишустина покончило с наследием кабмина Дмитрия Медведева — необходимостью четко работать с нацпроектами. Они, говорят инсайдеры URA.RU, ограничивали ведомства в работе. Новый общенациональный план восстановления экономики, который интегрирован в нацпроекты, содержит размытые формулировки и не требует строгой отчетности. И у президента Владимира Путина, говорят в политтусовке, были любопытные причины одобрить такой шаг.

Новая версия нацплана обсуждалась в Белом доме 23 сентября. Документ уже принят кабмином, сообщили URA.RU в Минэкономразвития РФ. За несколько часов до этого во время правительственного часа в Совфеде о плане восстановления экономики рассказывал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Теперь проект включает в себя 30 ключевых стратегий до 2024 года. В пример зампред правительства привел такие стратегии:

Андрей Белоусов привел в пример 10 тезисов из нацплана Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Развитие механизмов поддержки частных инвестиций;

Поддержка региональных инвестиционных проектов;

Расширение линейки доступных для компаний финансовых инвестиционных инструментов;

Развитие механизмов поддержки самозанятых, а также малого и среднего предпринимательства;

Поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

Льготное кредитование малого бизнеса;

Секторальные меры поддержки, которые помогут в технологическом развитии и импортозамещении;

Улучшение делового климата;

Стабилизация регуляторной деятельности;

Развитие транспортной инфраструктуры.

Во время презентации нацплана в правительстве премьер Мишустин дополнил Белоусова. Он пояснил, что в окончательной версии документа также будут отражены восстановление платежеспособного спроса и запуск нового инвестиционного цикла.

В первой версии плана, которую Минэкономразвития РФ подготовило в мае, было около 500 конкретных мер по выходу из кризиса, но президент РФ Владимир Путин отправил документ на доработку. Ожидалось, что новую его редакцию правительство представит 19 июня, но этого не произошло. Все четыре месяца нацплан был в центре острой дискуссии: например, с позиции консерваторов-государственников, как писало URA.RU, его критиковал тандем бизнесмена Константина Малофеева и экономиста Сергея Глазьева, а с либеральной — глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В итоге план восстановления экономики по инициативе Мишустина было решено интегрировать в нацпроекты.

Сами нацпроекты, запущенные в 2019 году еще при Медведеве, сильно ограничивали министров в свободе действий, говорит источник агентства, близкий к правительству РФ.

Их нужно было реализовать по заранее прописанным методам и добиваться конкретных показателей. Это, продолжает он, вызывало у членов кабмина «отторжение и негатив».

С помощью нацплана, содержащего размытые формулировки, правительство Мишустина сможет избавиться от наследия кабмина Медведева в виде четко регламентированных нацпроектов, говорит URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Ставить четкие амбициозные цели сейчас высокорискованно, это грозит их недостижением. Поэтому размытые формулировки, которые легли в основу нацплана вместо конкретных мер, дают правительству свободу в условиях высокой неопределенности, в том числе и в корректировке нацпроектов», — объяснил собеседник агентства.

Владимир Путин не одобрил первоначальный проект нацплана Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Путин, которому обновленный нацплан презентовали в начале сентября, согласился на это, потому что перед Мишустиным стоит сверхамбициозная задача — вывести страну из кризиса, уверен политолог Сергей Маркелов. «Такое решение принято, чтобы в условиях нынешней турбулентности не было дополнительных проблем и шквала критики за сорванные и невыполненные нормативы, как это было при Медведеве: Счетная палата до сих пор ставит в пику прошлому кабинету министров его провалы. В совокупности это вызывало море негатива и еще больше раздражало министров, а правительству сейчас это ни к чему — ему нужно заниматься восстановлением экономики», — считает он.

Об этом же говорит собеседник URA.RU, близкий к финансовому блоку правительства: «Министры и так напряжены из-за коронавируса и кризиса, к тому же наложился негатив из-за принятия новых налогов (НДПИ, налог на вклады) и акциза на табак. Дополнительно их раздражать — значит, парализовать и без того нелегкую работу».

URA.RU направило запрос в правительство РФ. Ответ на момент публикации не поступил.