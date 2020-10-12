Застройщики готовят план по ослаблению мэра Екатеринбурга

Застройщики Екатеринбурга спорят с командой мэра Александра Высокинского с конца 2019-го Фото: Анна Майорова © URA.RU

Застройщики Екатеринбурга, ранее объявившие о выходе из диалога с мэрией, попытаются забрать у администрации оставшиеся градостроительные полномочия. Как стало известно URA.RU, в повестку встречи бизнесменов с губернатором Евгением Куйвашевым, которая сейчас готовится, будет включено соответствующее предложение. Но на реализацию интриги у бизнесменов практически не остается времени.

Конфликт между застройщиками и мэрией длится с конца 2019 года. Предприниматели заявляли, что власти блокируют их стройки по надуманным основаниям, и настаивали на изменении правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Мэрия претензии отвергала, обосновывая свою позицию желанием сохранить порядок на строительном рынке, но летом по итогам как минимум десяти закрытых встреч пошла на компромисс.

Застройщики Екатеринбурга жаловались на препоны со стороны мэрии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Проект изменений в ПЗЗ, осенью вынесенный на думу, позволил бы строителям возводить больше зданий в более короткие сроки. Однако депутаты сорвали перемирие и отклонили документ, высказав обеспокоенность ростом дефицита мест в школах и детсадах. Из-за того, что «против» голосовали депутаты, которые считаются сторонниками Высокинского, застройщики обвинили «серый дом» в нарушении соглашения (имел ли место сговор администрации и народных избранников на самом деле, неизвестно). А 9 октября Ассоциация строителей Урала заявила о разрыве отношений с мэрией и направила письмо Куйвашеву с просьбой встретиться. Дата совещания с губернатором, а также его формат и повестка пока не определены, сообщает источник URA.RU.

Сейчас застройщики добиваются внимания Евгения Куйвашева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Если на круглом столе в БЦ «Президент» 9 октября вопрос о перераспределении градостроительных полномочий практически не обсуждался, то на встрече с губернатором он будет одним из основных, рассказали URA.RU два источника, знакомые с ходом ее подготовки. «Предложение передать на уровень области все полномочия по стройке звучит [в кулуарах]», — рассказал инсайдер. «В градостроительных вопросах должно быть только два участника — застройщик и орган, принимающий решение. В данной конструкции, когда мэрия не идет на диалог, таким органом мы видим минстрой. Хотя он, конечно, тоже не идеален», — подтвердил URA.RU другой представитель отрасли.

Речь идет о полномочиях по утверждению ПЗЗ (сейчас последнее решение — за гордумой), а также согласованию документации по планировке территорий. Эти права область отдала обратно городу в 2017 году.

По мнению строителей, убедить губернатора вернуться к прежней конфигурации может срыв исполнения нацпроекта «Жилье и городская среда», ответственность за который несут главы регионов. На текущий момент в области сданы более миллиона квадратных метров при плановом показателе в 2,65 миллиона. «Из-за сложившейся ситуации область не исполнит указ президента. Если положение сохранится, в следующем году по вводу [жилья] мы просядем еще на 40%», — объясняет URA.RU статусный девелопер. Получить официальное обоснование его словам на момент публикации не удалось: министр строительства Михаил Волков не ответил на звонок корреспондента, а пресс-секретарь минстроя обещала предоставить точную информацию позднее.

Участники рынка уверены, что попадают в настроение губернатора. В кулуарах вспоминают, что в июле на инвестсовете Куйвашев уже давал поручение «посмотреть, в какой парадигме лучше двигаться дальше». Тогда его действия имели политический подтекст: глава региона видел, что мэр не справляется с ролью модератора в спорах различных групп влияния, проявляя при этом чрезмерную, на его взгляд, самостоятельность, и пытался воспитывать градоначальника. «Сейчас ситуация тоже в пользу резиденции. Губернатор, вмешавшись в конфликт как третейский судья, может показать, кто на самом деле принимает решения», — объясняют URA.RU в гильдии строителей.

В команде Александра Высокинского настроены на продолжение диалога Фото: Анна Майорова © URA.RU

Так или иначе, у девелоперов осталось около месяца на реализацию плана по ослаблению мэрии: возврат на уровень области градостроительных полномочий должен иметь форму областного закона. «А его надо еще разработать и утвердить через заксобрание до конца года, чтобы 1 января 2021-го он уже вступил в силу. Иначе эта история затянется еще как минимум на год со всеми вытекающими последствиями», — объяснил URA.RU на условиях анонимности профильный юрист. Глава Ассоциации строителей Вячеслав Трапезников отказался отвечать на вопросы URA.RU.

Александр Высокинский на момент публикации был недоступен для комментария. Его пресс-секретарь Анатолий Карманов отметил, что «на данный момент никаких решений не принято, и мэрия по-прежнему настроена на диалог со всеми застройщиками». Другой представитель городской команды выразил схожую позицию: «Ни у кого нет задачи останавливать строительную отрасль. Строители должны работать, они платят большие налоги — их надо всячески поддерживать. Но с другой стороны, стоит понимать, что за мэрией — простые горожане, интересы которых нельзя не учитывать, а не только коммерческие группы, в пылу лоббизма забывающие даже о нормах приличия».