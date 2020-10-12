Застройщики готовят план по ослаблению мэра Екатеринбурга

Застройщики Екатеринбурга, ранее объявившие о выходе из диалога с мэрией, попытаются забрать у администрации оставшиеся градостроительные полномочия. Как стало известно URA.RU, в повестку встречи бизнесменов с губернатором Евгением Куйвашевым, которая сейчас готовится, будет включено соответствующее предложение. Но на реализацию интриги у бизнесменов практически не остается времени.
Конфликт между застройщиками и мэрией длится с конца 2019 года. Предприниматели заявляли, что власти блокируют их стройки по надуманным основаниям, и настаивали на изменении правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Мэрия претензии отвергала, обосновывая свою позицию желанием сохранить порядок на строительном рынке, но летом по итогам как минимум десяти закрытых встреч пошла на компромисс.
Проект изменений в ПЗЗ, осенью вынесенный на думу, позволил бы строителям возводить больше зданий в более короткие сроки. Однако депутаты сорвали перемирие и отклонили документ, высказав обеспокоенность ростом дефицита мест в школах и детсадах. Из-за того, что «против» голосовали депутаты, которые считаются сторонниками Высокинского, застройщики обвинили «серый дом» в нарушении соглашения (имел ли место сговор администрации и народных избранников на самом деле, неизвестно). А 9 октября Ассоциация строителей Урала заявила о разрыве отношений с мэрией и направила письмо Куйвашеву с просьбой встретиться. Дата совещания с губернатором, а также его формат и повестка пока не определены, сообщает источник URA.RU.
Если на круглом столе в БЦ «Президент» 9 октября вопрос о перераспределении градостроительных полномочий практически не обсуждался, то на встрече с губернатором он будет одним из основных, рассказали URA.RU два источника, знакомые с ходом ее подготовки. «Предложение передать на уровень области все полномочия по стройке звучит [в кулуарах]», — рассказал инсайдер. «В градостроительных вопросах должно быть только два участника — застройщик и орган, принимающий решение. В данной конструкции, когда мэрия не идет на диалог, таким органом мы видим минстрой. Хотя он, конечно, тоже не идеален», — подтвердил URA.RU другой представитель отрасли.
Речь идет о полномочиях по утверждению ПЗЗ (сейчас последнее решение — за гордумой), а также согласованию документации по планировке территорий. Эти права область отдала обратно городу в 2017 году.
По мнению строителей, убедить губернатора вернуться к прежней конфигурации может срыв исполнения нацпроекта «Жилье и городская среда», ответственность за который несут главы регионов. На текущий момент в области сданы более миллиона квадратных метров при плановом показателе в 2,65 миллиона. «Из-за сложившейся ситуации область не исполнит указ президента. Если положение сохранится, в следующем году по вводу [жилья] мы просядем еще на 40%», — объясняет URA.RU статусный девелопер. Получить официальное обоснование его словам на момент публикации не удалось: министр строительства Михаил Волков не ответил на звонок корреспондента, а пресс-секретарь минстроя обещала предоставить точную информацию позднее.
Участники рынка уверены, что попадают в настроение губернатора. В кулуарах вспоминают, что в июле на инвестсовете Куйвашев уже давал поручение «посмотреть, в какой парадигме лучше двигаться дальше». Тогда его действия имели политический подтекст: глава региона видел, что мэр не справляется с ролью модератора в спорах различных групп влияния, проявляя при этом чрезмерную, на его взгляд, самостоятельность, и пытался воспитывать градоначальника. «Сейчас ситуация тоже в пользу резиденции. Губернатор, вмешавшись в конфликт как третейский судья, может показать, кто на самом деле принимает решения», — объясняют URA.RU в гильдии строителей.
Так или иначе, у девелоперов осталось около месяца на реализацию плана по ослаблению мэрии: возврат на уровень области градостроительных полномочий должен иметь форму областного закона. «А его надо еще разработать и утвердить через заксобрание до конца года, чтобы 1 января 2021-го он уже вступил в силу. Иначе эта история затянется еще как минимум на год со всеми вытекающими последствиями», — объяснил URA.RU на условиях анонимности профильный юрист. Глава Ассоциации строителей Вячеслав Трапезников отказался отвечать на вопросы URA.RU.
Александр Высокинский на момент публикации был недоступен для комментария. Его пресс-секретарь Анатолий Карманов отметил, что «на данный момент никаких решений не принято, и мэрия по-прежнему настроена на диалог со всеми застройщиками». Другой представитель городской команды выразил схожую позицию: «Ни у кого нет задачи останавливать строительную отрасль. Строители должны работать, они платят большие налоги — их надо всячески поддерживать. Но с другой стороны, стоит понимать, что за мэрией — простые горожане, интересы которых нельзя не учитывать, а не только коммерческие группы, в пылу лоббизма забывающие даже о нормах приличия».
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