К войне строителей Екатеринбурга с мэрией подключают губернатора

Застройщики Екатеринбурга просят Евгения Куйвашева встретиться с ними Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ассоциация строителей Урала обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой провести встречу с представителями отрасли, следует из письма главе региона, имеющегося в распоряжении URA.RU. Ранее застройщики заявили о разрыве отношений с администрацией Екатеринбурга, обвинив ее в недоговороспособности из-за срыва принятия новых градостроительных правил.

«Прошу Вас провести встречу с представителями застройщиков Свердловской области в целях обсуждения сложившейся ситуации и выработки конструктивных предложений, направленных на своевременную реализацию решений Совета по улучшению инвестиционного климата в Свердловской области», — говорится в обращении к губернатору председателя гильдии строителей Вячеслава Трапезникова.

Конфликт между застройщиками Екатеринбурга и мэрией длится с конца прошлого года. Бизнесмены настаивали на выгодном для них изменении строительных норм, которое помогло бы преодолеть существующие, по мнению коммерсантов, административные барьеры. Власти предложили компромиссный вариант — с изменением коэффициентов застройки участков, которое сократило бы сроки реализации проектов и позволило бы возводить больше зданий.

Но комиссия гордумы по городскому хозяйству отклонила проект, высказав обеспокоенность обострением дефицита мест в школах и детсадах. Поскольку против документа голосовали депутаты, которые считаются сторонниками мэра Александра Высокинского, «серый дом» обвинили в нарушении соглашения (хотя, имел ли место сговор администрации и депутатов, неизвестно).

По окончании закрытой встречи в БЦ «Президент» 9 октября гильдия сообщила, что отзывает своих представителей из коллегиальных и совещательных органов при мэрии. Через несколько часов в пресс-службе «серого дома» заявили, что администрация «из диалога не выходит».