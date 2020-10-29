Тюменские инсайды: VIP делят COVID-вакцину

Полезная вакцина, надо брать Коллаж URA.RU

Тюменский истеблишмент ожидает, что новая поставка вакцины от коронавируса будет разделена между ними. А у высшего руководства региона свои заботы. Замгубернатора Владимир Сысоев думает над тем, как привлечь к себе внимание СМИ. Новому директору областного департамента инвестполитики Антону Машукову прочат блестящую, но непростую карьеру. Экс-замгубернатора Наталья Шевчик поссорилась с подругой из-за коронавируса.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее

Замгубернатора нанимает себе пиар-команду

В курилках Желтого дома шепчутся о том, что заместитель тюменского губернатора Владимир Сысоев ощутил острую нехватку внимания со стороны СМИ. А журналисты к нему должного интереса не проявляют. Знающие люди якобы подсказали ему, что если вход в официальные, крупные медиа закрыт, то нужно искать обходные пути. Поговаривают, что для этих целей Сысоев решил нанять личного PR-менеджера. «Не исключено, что одним PR-менеджером дело не обойдется и придется нанимать целую команду: политологов, маркетологов. Говорят, что Сысоев сейчас ищет человека, который будет полностью отвечать за его публичность» — резюмируют слухмейкеры.

Коронавирус поссорил Шевчик с подругой

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Желтом доме ходят разговоры, что экс-замгубернатора Тюменской области Наталья Шевчик обиделась на директора санатория «Тараскуль» Наталью Шанаурину, с которой дружит много лет. Причина в том, что та допустила в лечебнице вспышку коронавируса. Поговаривают, именно Шевчик помогла Шанауриной сохраниться в должности директора санатория несмотря на непопулярные управленческие решения. Но та кредит доверия не оправдала. «Новость о том, что в санатории „Тараскуль“ — вспышка коронавируса — это удар по имиджу Тюменской области. Потому что „Тараскуль“ — один из брендов региона. Но, в какой-то момент, здравница стала ковидницей. В том числе, из-за ненадлежащего соблюдения противокоронавирусных мер», — заявляют слухмейкеры.

Чемезов теряет влияние в Тюменской области

В политических кругах шепчутся о том, что назначение Леонида Остроумова на пост директора департамента лесного комплекса Тюменской области сломало многолетнюю местную традицию. Мол, раньше такие должности в регионе занимали люди, так или иначе имеющие отношение к заместителю губернатора Свердловской области Олегу Чемезову (ранее — депутат Тюменской областной думы). А вот Остроумов к нему никакого отношения не имеет. «Пожалуй, впервые за последние десять лет главой департамента стал человек, не имеющий никакого отношения к Чемезову. Раньше такие должности занимали люди, которые были знакомы с Чемезовым по работе, либо имели с ним личные взаимоотношения», — ехидничают слухачи.

Тюменский чиновник уехал на Ямал из-за денег

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В правительственных курилках поговаривают, что бывший глава управы Центрального административного округа Тюмени Владислав Черкашин, который после увольнения занял пост заместителя главы Надымского района в ЯНАО, решил сменить работу из-за денег. На севере зарплаты ощутимо выше, чем на юге Тюменской области. И этот факт сыграл решающую роль при выборе места работы Черкашиным.

«К тому же, Черкашину в Тюмени дали понять, что должность главы тюменской Управы — это его потолок. На дальнейший карьерный рост рассчитывать не стоит. А это идет вразрез с амбициями чиновника. Вот и решил он переехать на Ямал. В профессиональном плане перспективы роста, конечно, минимальны. Зато зарплата хорошая. Раза в два больше, чем на аналогичной должности в Тюмени», — заявляют слухачи.

Машукову прочат блестящую политическую карьеру

В тюменском правительстве ходят слухи, что на власти делают большую ставку на молодого директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области назначен Антон Машуков, который был назначен на эту должность 28 октября. Мол, назначение это станет для него серьезным испытанием. И если Машуков с ним справится — то в будущем сможет реализовать свои самые смелые политические амбиции. «Высока вероятность, что, получив этот высокий пост, он не получит инструментов для того, чтобы на этом посту отличиться как руководитель. В частности, это касается финансирования. И тут придется как-то выкручиваться», — заявляют инсайдеры.

Вторую партию вакцины от коронавируса раздадут тюменским VIP

Среди тюменской элиты ходят слухи, что вторая партия вакцины от коронавируса, которая может поступить в Тюменскую область уже в ноябре, разойдется среди чиновников и местных VIP. Мол, сделают это для того, чтобы люди, имеющие авторитет в обществе, после прививок от коронавируса рассказали народу о том, что ничего страшного в вакцине нет. Побочные эффекты — отсутствуют, а результат — положительный. А значит — лекарство работает. Можно брать. «Но при этом, VIP и чиновникам, наверное, стоит задуматься. С одной стороны — они выполняют почетную миссию: в числе первых будут привиты сравнительно молодой вакциной. С другой — их, в буквальном смысле, кидают на амбразуру. Теоретически ведь побочные эффекты могут и проявиться», — судачат слухачи.

Тюменские рестораторы поднимают цены из-за коронавируса

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В бизнес-кругах поговаривают, что в тюменских ресторанах могут значительно вырасти цены. Якобы бизнесменов стали часто штрафовать за нарушение требований режима повышенной готовности. А деньги на выплату этих штрафов брать негде. Из-за второй волны коронавируса тюменцы стали реже посещать заведения общепита. А выкручиваться как-то надо. «У тюменских рестораторов, по сути, не осталось выбора. По большому счету, они еще не успели оправиться от весеннего простоя в работе. А тут — новые потери. В конечном итоге, за все платит потребитель. Так что штрафы, выписанные Роспотребнадзором де-факто будут выплачивать клиенты тюменских кафе и ресторанов», — уверены слухачи.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.