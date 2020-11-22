Губернатор Куйвашев спасет друга от полпреда Якушева

Евгений Куйвашев (справа) ускорит переход ближайшего соратника — Алексея Орлова (слева) — в мэрию Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Итоги прошедших в воскресенье довыборов в гордуму Екатеринбурга будут переоценены. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел в представительный орган власти тех, кого хотел. Но если на старте кампании считалось, что сделано это для более жесткого контроля за мэром Александром Высокинским, то теперь оказывается, что избраны помощники нового градоначальника — первого замгубернатора Алексея Орлова.

Согласно данным горизбиркома, по итогам 12-дневного голосования на довыборах в думу Екатеринбурга победили единороссы Антон Швалев (округ №3, Верх-Исетский район, 28,57%) и Виталий Чачин (округ №9, Ленинский район, 39,91%). Их избрание означает, что прогубернаторская фракция в гордуме (включая представителей не только «Единой России», но и других партий) увеличивается с 26 до 28 мандатов из 36.

Александр Высокинский может покинуть мэрию Екатеринбурга в ближайшее время, сообщают источники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следующим этапом может стать отставка Александра Высокинского. Ее возможность — самая обсуждаемая тема последних дней среди политической- и бизнес-элиты Екатеринбурга. Как сообщают источники агентства в городских структурах власти, смена руководства города (на которую был наложен мораторий до окончания выборов 22 ноября) может произойти в ближайшее время. По слухам, губернатор Евгений Куйвашев на прошлой неделе как минимум дважды обсуждал с Высокинским детали его увольнения.

Ожидается, что главой уральской столицы назначат первого замгубернатора, ближайшего соратника Куйвашева Алексея Орлова (сам он, как рассказывают источники, в частных разговорах не отрицает такую возможность). По данным агентства, у перехода Орлова, который в команде губернатора отвечает за экономику и инвестиции, в «серый дом» есть неожиданная подоплека.

Алексей Орлов в частных разговорах не отрицает возможный переход в горадминистрацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источник URA.RU, знакомый с Орловым, говорит о его непростых отношениях с новым полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым (прибыл в Екатеринбург в начале ноября). В середине 2000-х, когда Якушев начинал работать на посту губернатора Тюменской области, Орлов трудился в команде Куйвашева, будучи сначала вице-мэром Тобольска, а последствии — Тюмени. В чем природа противоречий между чиновниками, до конца неизвестно. «Но уже сейчас понятно, что полпред, питающий особый интерес к вопросам экономического развития, будет крайне внимателен к работе Орлова на этом поприще. С него будет особый спрос», — ожидает статусный региональный управленец.

Это, по его словам, понимает и губернатор Куйвашев. И переводом Орлова в администрацию Екатеринбурга он выводит своего товарища из-под удара окружных властей, полагает другой источник URA.RU в резиденции главы региона. Сам Орлов, называющий информацию о его назначении на пост мэра слухами, в разговоре с URA.RU подчеркнул, что «с большим уважением относится к Владимиру Владимировичу [Якушеву]». Представитель уральского полпредства на момент публикации был недоступен для комментариев.

При замене Высокинского на Орлова конфигурация власти в городе изменится, а места в гордуме, разыгранные 22 ноября, утратят значимость, уверены собеседники агентства.

Если сейчас депутаты во многих случаях могут ставить мэру свои условия, то после смены власти они будут отстранены от управления мегаполисом, считает директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. «Конечно, Орлов будет принимать решения без думы. И едва ли кто-то [из депутатов] осмелится это оспаривать, выступать против товарища губернатора. Одним решением Куйвашев снизит стоимость гордумы до нуля. Поэтому, победил [Антон] Швалев или Оксана Иванова [из „Справедливой России“], не имеет никакого значения», — уверен политолог. Аналогичную точку зрения высказывают источники URA.RU в городской власти.

В случае назначения мэром Алексея Орлова гордума будет отстранена от управления городом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Если отставка [мэра] произойдет, жаль в этой ситуации будет лишь Александра Высокинского. Выходит, что школа Аркадия Михайловича [Чернецкого, экс-главы Екатеринбурга в 1992—2010 годах], который был самостоятельным мэром и мог действовать без оглядки на губернатора [Эдуарда] Росселя, оказалась неактуальна для 2020 года», — отметил Русаков, напомнив, что Высокинский «во многих вопросах считал себя последователем» Чернецкого и в некоторых вопросах мог не советоваться с областным руководством. «Мы живем уже в совершенно другой стране. И политики, которые в дальнейшем будут подражать старой школе, видимо, будут обречены на поражение», — предположил эксперт.