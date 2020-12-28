Новый мэр Екатеринбурга увидит войну с застройщиками

Новый мэр Екатеринбурга Алексей Орлов едва вступил в должность, а уже оказался втянут в конфликт застройщика с общественниками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Конфликт вокруг сноса здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге

Снос конструктивистского здания «ПРОМЭКТа» в Екатеринбурге может оказаться далеко не последней «горячей точкой» на строительной карте уральской столицы. Каждая из них будет вызовом для нового градоначальника Алексея Орлова, который должен на них отвечать.

Как сообщил URA.RU источник в строительном сообществе, владелец корпорации «Маяк» Владимир Коньков владеет десятками объектов, подобных «ПРОМЭКТу», которые приобрел еще в начале двухтысячных. «Сегодня он снесет „ПРОМЭКТ“, завтра — другое старое здание, и вокруг каждого эпизода будет неизбежно возникать конфликт», — отметил собеседник агентства, добавив, что Коньков — не тот человек, который прислушивается к общественному мнению. С другой стороны, констатировал источник, все ситуации такого рода в Екатеринбурге неизбежно переходят в политическую плоскость.

На месте конструктивистского здания «ПРОМЭКТа» корпорация «Маяк» планирует возвести две высотки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Помните, какой шум поднялся, когда сносили недостроенную телебашню?! Однако когда она упала, резонанс мгновенно сошел на нет. Никто не подошел, не потрогал, не поинтересовался ее руинами. Это говорит о том, что ситуацию использовали, чтобы раздуть политический скандал в своих целях», — рассуждает инсайдер. По его словам, обновление старой застройки — неизбежный процесс, который идет во всех странах мира. «Это называется приспособлением исторической застройки к использованию. В Европе — дело обычное, а у нас — почему-то табу», — поделился строитель.

Политолог Михаил Коробельников считает, что власти должны остановить снос «ПРОМЭКТа» и провести экспертизу. «Юридически город [в лице врио мэра Алексея Орлова] вряд ли может повлиять на процесс. Хотя если действовать в логике диалога власти и общества, нужно приостановить снос, чтобы разобраться, представляет ли строение архитектурную ценность. Вряд ли это займет больше двух-трех недель. Что касается Владимира Конькова, он зарекомендовал себя как человек жесткий, руководствующийся только интересами своей компании. Выстроить с ним полноценный диалог будет непросто», — отметил политолог. По его мнению, вмешаться в ситуацию должны областные власти, поскольку у муниципалитета фактически не осталось полномочий в сфере строительства.

В мэрии Екатеринбурга заявили, что направили обращение активистов в профильную инстанцию, которая должна вынести вердикт. «В начале декабря собственник здания — ООО „Уралинвестцентр“ — уведомил мэрию, что собирается снести объект. Администрация переслала это обращение в областной департамент государственного жилищного и строительного надзора», — рассказали в пресс-службе горадминистрации. Там также подтвердили, что осенью компании «Маяк» отказали в разрешении на подготовку проекта планировки участка. В пресс-службе управления госохраны объектов культурного наследия уточнили, что, вопрос о включении здания в реестр охраняемых объектов находится на рассмотрении, но пока ведомство не может приостановить его демонтаж.

Бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин также полагает, что сносить здание без экспертизы нельзя. «Конечно это в большей степени юридический вопрос — если у собственника есть право для сноса, власти не смогут ему помешать.

Однако я не знаю, почему здание «ПРОМЭКТа» не сделали памятником — оно прекрасно вписывается в архитектурный ансамбль и гармонирует с прилегающим сквером. Я бы считал, что вопрос надо вынести на рассмотрение экспертного совета при Союзе архитекторов», — сказал Михаил Вяткин.

Владимир Коньков не намерен останавливать снос конструктивистского здания Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сенатор Совета Федерации, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий подтвердил отсутствие у здания защитного статуса — оно не фигурирует ни в каких реестрах, подтверждающих его ценность. «Главный вопрос, который меня интересует: а что предлагается взамен? С одной стороны, здесь пролегает гостевой маршрут, и это здание его не украшает. С другой стороны, надо очень четко понимать, что мы собираемся менять. Ну и если соответствующая инстанция подтвердит, что здание является памятником, нужно уже решать, не как его снести, а как привести в порядок», — прокомментировал Аркадий Чернецкий. Он напомнил, что вопрос уже поднимался 15 лет назад, в бытность его главой Екатеринбурга, но тогда он сумел уговорить Конькова ограничиться ремонтом постройки.

Владелец здания уже приступил к сносу. Вид со двора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владелец корпорации «Маяк» Владимир Коньков заявил о том, что здание «ПРОМЭКТа» будет снесено — для этого у него есть все юридические основания. Активистов, защищающих здание, он назвал «полудурками», и добавил, что готов к проведению любой экспертизы.

Ранее общественники сообщили, что строительная компания «Маяк» готовится снести принадлежащее ей здание на улице Декабристов, 20, чтобы на его месте возвести две высотки.

Активисты настаивают, что здание, построенное в стиле конструктивизма в 1929 году, необходимо включить в реестр объектов культурного наследия и таким образом спасти от демонтажа. Они обратились в мэрию, а также в управление госохраны объектов культурного наследия. Накануне, когда возле здания появилась строительная техника, туда выезжала полиция.