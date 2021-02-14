В России завершились акции в поддержку Навального. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россияне вышли на улицу и зажгли фонарики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России 14 февраля завершились несогласованные акции. Женские акции под названием «Цепь солидарности» состоялись днем. Их целью была поддержка Юлии Навальной и политзаключенных. Позже россияне вышли во двор и зажгли фонарики, чтобы выразить поддержку блогеру Алексею Навальному.

На Дальнем Востоке фонарики во дворах жилых домов зажгли жители Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска. Масштабы акции в Перми не впечатлили горожан, которые приняли в ней участие. В Кургане сторонниками блогера Алексея Навального не удалось собрать большого количества участников. Некоторые курганцы поодиночке выходили с фонариками в свои дворы. В Екатеринбурге на главную улицу города вышло около 15 человек. Организаторы флешмоба в Челябинске остались довольны, хотя признали, что он не стал масштабным. В Москве в акции с фонариками приняло участие ощутимо меньше людей, чем в акциях, проходивших ранее. При этом официальных данных о числе участников еще нет.

Предыдущие несанкционированные акции состоялись 23 и 31 января. Затем в штабе оппозиционера призвали жителей больших городов 14 февраля провести мирный флешмоб.

Акция в поддержку Юлии Навальной
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Днем в России прошли женские несогласованные акции под названием «Цепь солидарности»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Вечером россиянам предложили выйти на улицу посветить фонариками
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Несанкционированная акция в поддержку Навального в УрФО
Фото: Анна Майорова © URA.RU
ул. Вайнера, Екатеринбург
Фото: Денис Аллаяров, URA.RU
На Дальнем Востоке фонарики во дворах жилых домов зажгли жители Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
Несогласованная акция в Москве
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Акция в поддержку Навального в Челябинске не стала массовой
Фото: Владимир Васин © URA.RU
Акция с фонариками в Кургане
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...