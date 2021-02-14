В России 14 февраля завершились несогласованные акции. Женские акции под названием «Цепь солидарности» состоялись днем. Их целью была поддержка Юлии Навальной и политзаключенных. Позже россияне вышли во двор и зажгли фонарики, чтобы выразить поддержку блогеру Алексею Навальному.
На Дальнем Востоке фонарики во дворах жилых домов зажгли жители Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска. Масштабы акции в Перми не впечатлили горожан, которые приняли в ней участие. В Кургане сторонниками блогера Алексея Навального не удалось собрать большого количества участников. Некоторые курганцы поодиночке выходили с фонариками в свои дворы. В Екатеринбурге на главную улицу города вышло около 15 человек. Организаторы флешмоба в Челябинске остались довольны, хотя признали, что он не стал масштабным. В Москве в акции с фонариками приняло участие ощутимо меньше людей, чем в акциях, проходивших ранее. При этом официальных данных о числе участников еще нет.
Предыдущие несанкционированные акции состоялись 23 и 31 января. Затем в штабе оппозиционера призвали жителей больших городов 14 февраля провести мирный флешмоб.
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