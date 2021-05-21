Путин нашел способ сдержать рост цен

Владимир Путин договорился с участниками союза о борьбе с последствиями кризиса Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на заседании высшего Евразийского экономического совета предложил странам-партнерам отменить ввозные пошлины на новые категории продуктов вслед за сахаром. Эксперты связывают внимание президента к этой теме с ожиданиями нового роста цен. Если не принять меры сейчас, то недовольство россиян повлияет на результаты выборов в Госдуму, отмечают в политтусовке.

21 мая лидеры стран, входящих в Евразийский экономический союз (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), обсудили дальнейшее строительство зоны свободной торговли, после того, как в декабре приняли стратегию экономической интеграции до 2025 года. «Разговор об актуальных задачах развития евразийской интеграции действительно назрел», — начал свое выступление Путин. Президент заявил, что перед странами стоит задача преодолеть последствия мирового кризиса. В частности, остановить «резкие колебания цен на социально значимые продукты».

Все участники совещания говорили о проблемах с ценами на продукты Фото: Kremlin.ru

«Признательны партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере. У нас конкретные есть решения по этому вопросу. В частности, не так давно Евразийская комиссия приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств ЕврАзЭС на рынке сахара. Столь же оперативно следует принимать меры и по другим видам продукции, когда это потребуется», — сказал Путин.

Об угрозах для продовольственного рынка говорили и другие лидеры. К примеру, о «большой инфляции» и «дефиците продовольствия» предупредил первый президент Казахстана, почетный председатель совета ЕврАзЭС Нурсултан Назарбаев. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров тоже сообщил о росте цен на продукты из-за ослабления национальных валют. По итогам совещания было принято соглашение «о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин».

Россияне продолжают жаловаться на рост цен на продукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Владимир Путин в конце 2020 года обратил внимание на резкий рост цен на сахар. После этого поставщики и торговые сети договорились до 1 июня зафиксировать стоимость на уровне 36 рублей за 1 кг (отпускные цены) и 46 рублей за 1 кг (розничные). В апреле правительство РФ взяло на вооружение другие методы и убедило совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) отменить ввозные пошлины на поставки сахара в часть стран ЕврАзЭС.

Между тем, россияне продолжают ощущать рост цен и на другие категории товаров, свидетельствует последний аналитический отчет ФОМ для Центробанка. По данным аналитиков, в апреле выросло число людей, жалующихся на подорожание яиц (49% против 43% в марте), мясо и птицу (42% против 40%), молочную продукцию (35% против 32%), сыр, колбасы (30% против 28%). Из всех продуктов только цены на хлеб в апреле вызвали недовольство у меньшего числа граждан, чем в марте — 27% против 28%.

К очередному скачку цен ведет политика торговых сетей, считают экономисты Фото: Илья Московец © URA.RU

«Президент Путин правильно уловил тренд — рост цен продолжается. […] Теоретически отмену ввозных пошлин можно применить для зерна. Как уже стало известно из прогноза минсельхоза РФ, в этом году урожай зерновых будет ниже прошлогоднего — 127 млн тонн, а в 2020 было 133 млн тонн. Возможные последствия зависят от структуры сбора. Если будет не хватать пшеницы высоких сортов, то может случиться рост цен на макароны, кондитерские изделия. Если же речь о низких сортах, то подорожает кормовая база, а вслед за ней по цепочке вырастут в цене яйца, молоко, мясо», — объясняет руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников (в 1993—1998 годах работал помощником председателя правительства РФ).

По мнению кандидата экономических наук, эксперта РИСИ Михаила Беляева, причина повсеместного роста цен кроется в доминировании крупных торговых сетей, которые диктуют условия рынку. К слову, ранее премьер Михаил Мишустин называл «жадность» крупных ритейлеров одной из причин дороговизны продуктов.«Когда цены складываются под воздействием спроса и предложения, то компаниям приходится оптимизировать свою деятельность, искать резервы. Чтобы не заниматься такими хлопотами,

крупные сети стремятся занять монопольное положение на рынке и назначать цены так, как им нравится.

Вчера [глава минпромторга РФ] Денис Мантуров заявил, что топ-10 продуктового ритейла занимают 25%, и этого более чем достаточно, чтобы диктовать условия рынку. Об этом красноречиво свидетельствуют данные о значительном росте прибыли розничных сетей в пандемию», — сказал Беляев.

Беляев прогнозирует, что отмена ввозных пошлин снизит рост цен в краткосрочной перспективе. Чтобы полностью «вылечить» рынок, нужно выстраивать жесткую антимонопольную политику.

Однако российская власть сейчас вынуждена торопиться, ведь если не решить проблему летом, то в сентябре ее ждут сложные выборы в Госдуму, считает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «Похожая история была перед выборами в Госдуму в 2007, когда летом начали резко расти цены на продукты. На фокус-группах людям приводили примеры, что растут пенсии, зарплаты, но они отвечали: „Ну и что, все ведь съедает инфляция“. В результате „Единая Россия“ вывела из своей кампании тему зарплат и пенсий, чтобы не вызывать напряжения. Но если тогда цены были только поводом для скепсиса (ведь доходы увеличивались), то сегодня это сильно негативный фактор. Когда человек понимает, что вчера он мог купить одно количество продуктов, а сегодня меньше, то он начинает рассматривать вариант проголосовать против партии власти», — резюмировал Поляков.