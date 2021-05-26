Путин нашел способ ускорить вакцинацию россиян

Путин через бизнес-сообщество пытается увеличить темпы вакцинации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент Владимир Путин 26 мая на совещании по экономическим вопросам, приуроченном к Дню российского предпринимателя, неожиданно призвал коммерсантов включиться в борьбу с коронавирусом. Он посвятил половину своей речи теме, казалось бы, далекой от повестки — вакцинации. Эксперты считают, что президента дал понять, что работодатели должны стать той «мягкой силой», которая поможет нарастить ход прививочной кампании. И это будет выгодно им самим.

За последние 10 лет Путин лишь второй раз проводит большое совещание с участием бизнеса в его профессиональный праздник. До этого такая встреча прошла в преддверии Дня предпринимателя в 2013 году. Позже Путин общался только с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Каждый раз повестка касалась только мер поддержки бизнеса. Сегодня президент сделал неожиданное исключение из правил. Но сначала обратился к деловому сообществу, поздравив его и поблагодарив за работу в условиях пандемии.

В День предпринимателей президент решил не ограничиваться встречей с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как отметил Путин, отечественная экономика «постепенно восстанавливается». Президент напомнил, что ВВП России в первом квартале лишь на 1% ниже того же периода прошлого года. «А тогда, напомню, и глобальная, и российская экономика работали в обычном, стабильном режиме, без повсеместных ограничений, вызванных эпидемией», — подчеркнул он.

Рост отмечается в обрабатывающем секторе (1,4%). Стабильно снижается безработица: если в августе прошлого года ее уровень составлял 6,4%, то в этом апреле уже 5,2%. Работу снова нашли 1,2 млн человек. Но до конца года, подчеркнул Путин, нужно трудоустроить еще минимум 700 тысяч россиян и выйти на уровень безработицы в 4,7%, как это было в 2019 году.

По мнению президента, власти всех уровней должны помогать бизнесу, чтобы реальные доходы граждан росли Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ключевой задачей для властей всех уровней Путин назвал «переход к росту реальных доходов граждан». «Это важнейшая, самая приоритетная задача для органов власти всех уровней. <…> Здесь нужно работать в тесном контакте с бизнесом, деловым сообществом, которому принадлежит ключевая роль в восстановлении рынка труда и в развитии экономики», — заявил Путин.

Чтобы выполнить все стоящие задачи, нужно решить еще одну и, судя по риторике президента, самую важную — вакцинировать от коронавируса как можно больше россиян. «Это связано напрямую, безусловно, с экономикой», — объяснил Путин.

Он заметил, что к вакцинации, в том числе к введению обязательной вакцинации, относятся по-разному. «Кто-то говорит об этом применительно ко всему населению страны, кто-то имеет в виду работников определенных специальностей, сфер — тех, кто по роду своей деятельности контактирует с большим числом людей. Например, сотрудники сферы торговли, общественного питания, транспорта, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений и так далее», — отметил Путин. Поэтому именно бизнес должен задуматься о защите своих сотрудников.

Коллективный иммунитет к коронавирусу нужен, но не за счет принудительной вакцинации, считает Путин Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Накануне об обязательной вакцинации от коронавируса сообщили власти Якутии. Когда информация об этом появилась в СМИ и вызвала недовольство людей, из текста документа пропало слово «обязательной». Сегодня Путин, заявляя, что «необходимо сформировать так называемый коллективный иммунитет», подчеркнул, что он не сторонник принудительной вакцинации. «На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью», — подчеркнул Путин.

На официальном сайте Минздрава и его портала «Стопкоронавирус.рф» нет оперативной информации о статистике вакцинации. По данным специального раздела «Яндекс», на 25 мая жителям России поставили 27 млн доз прививок (кому-то только первый компонент, кому-то оба), а всего вакцину получили 7,66% населения (около 11 млн человек).

Источник URA.RU в Союзе промышленников и предпринимателей считает, что

Путин дал понять бизнесу, что работодатели должны убедить сотрудников в вакцинации, поскольку от их здоровья зависит функционирование самих предприятий.

Коллективный иммунитет к коронавирусу позволит, по мнению экспертов, работать в нормальном режиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«В прошлом году были случаи, когда приходилось останавливать предприятия или переводить коллективы на вахтовый метод работы [две недели работает одна смена, потом уходит на двухнедельный карантин, на вахту заступает другая часть коллектива]. Это несет намного больше издержек для бизнеса», — поясняет собеседник. Но, по его словам, «предприниматели могут быть лишь агитаторами, просить своих работников вакцинироваться, но не принуждать».

Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепроф) Иван Мохначук тоже считает, что Путин намекнул бизнесу, что тот «должен найти формы и методы влияния на коллективы, способы агитации за вакцинацию». «Нельзя жить и работать в коллективе и быть свободным от обязательств перед социумом», — отметил собеседник.

Чтобы сохранить работоспособность коллективов, некоторые предприятия в период эпидемии переходили на вахтовый метод Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вице-президент Ассоциации развития бизнеса Илья Тимошин полагает, что если обращение Путина повлияет на компании, сотрудники которых поставят прививки, этому примеру последуют и другие — не только предприятия, но и общество в целом. «Предприниматели как растущий механизм своими действиями и действиями своих компаний могут стать примером для общества», — считает Тимошин.

Он сравнил вакцинированного сотрудника с солдатом на войне. «Предприятию выгодно, чтобы сотрудник был в некоем бронежилете. На войне если идешь без каски или бронежилета, тебя пулей могут убить. И здесь — у тебя, получается, есть некая защита от невидимой пули», — резюмировал эксперт.