Советник Путина: как долго в РФ не будет экономического роста

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Совещание по подготовке совместного заседанию Государственного Совета РФ и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам., орешкин максим
Орешкин сообщил об угрозе для экономики РФ Фото:
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Экономический кризис 2020

Численность трудоспособного населения России будет уменьшаться до второй половины 2020-х годов. Это негативно скажется на росте экономики, сказал помощник президента Максим Орешкин.

«Мы видим, что примерно с 2013—2015 годов в российской экономике началось довольно резкое снижение численности трудоспособного населения, которое продлится до второй половины 2020-х годов», — отметил Орешкин во время марафона «Новое знание», которое транслировалось на их официальном сайте. По его словам, это было предопределено, и с этим ничего было не сделать в последние 20 лет. Орешкин сообщил, что снижение численности трудоспособного населения «стало одним из серьезных факторов сдерживания темпов экономического роста».

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что к 2030 году почти треть россиян будет пенсионерами. Доля людей старше трудоспособного возраста может возрасти с 37,6 млн в 2018 году до 43,7 млн к 2030 году, что составляет 29% от всего населения страны. Об этом пишет «Национальная служба новостей».

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало убыль населения России со 146,5 млн в 2020 году до 144,7 млн к 2024 году. При этом численность трудоспособного населения, по их мнению, будет с каждым годом увеличиваться: с 82,3 млн в 2020 году до 83,5 млн человек в 2024 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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