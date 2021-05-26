Пять фактов о новом прокуроре Челябинской области

Карена Габриеляна называют человеком старой закалки Фото: официальный Twitter правительства республики Карелия

статья из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Прокурора Челябинской области Карена Габриеляна ждут на новом месте службы через неделю — в самом конце мая, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Карьера Габриеляна никогда не была связана ни с Челябинском, ни с УрФО в целом. Для местных элит и будущих подчиненных он загадка. URA.RU подготовило 5 фактов о новом руководителе региональной прокуратуры.



Указ о назначении Габриеляна прокурором Челябинской области президент РФ Владимир Путин подписал 26 мая. Габриелян приедет в Челябинск после того, как будет подписан приказ в Генпрокуратуре РФ и он передаст дела своему сменщику — Дмитрию Харченко, теперь уже бывшему заместителю прокурора Санкт-Петербурга. В пресс-службе прокуратуры от комментариев до приезда руководителей воздерживаются.



Когда в Совете Федерации согласовывали кандидатуру Габриеляна для перевода в Челябинск, один из представителей Северной Осетии заявил: «Челябинская область получит отличного прокурора». Источники URA.RU в органах прокуратуры охарактеризовали Габриеляна как руководителя старой, советской закалки.

Прокурорская карьера Габриеляна началась с армии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Половину жизни провел в армии

Габриелян — один из немногих руководителей региональных ведомств, кто начинал службу в прокуратуре еще до распада Советского Союза. Если большинство нынешних прокуроров заканчивали юридические академии, то Габриелян учился на юрфаке в военном институте Минобороны СССР. Сразу после окончания в 1986 году отправился в армию.

«Очень порядочный и честный руководитель, — рассказал URA.RU источник в силовых структурах. — Служба в армии, где он провел почти полжизни, приучила его к дисциплине. Этого же будет требовать и от подчиненных».

О личной жизни Габриеляна СМИ неизвестно. URA.RU удалось найти в интернете данные о враче-стоматологе, выпускнике Северо-Осетинской медакадемии Нвере Кареновиче Габриеляне, 1991 года рождения. В Петрозаводске у него частный зубоврачебный кабинет. В аккаунте Нвера Габриеляна во «ВКонтакте» отмечена школа в Калининграде. В этом городе служил военным прокурором пограничного управления ФСБ Карен Габриелян. Утверждать, что Нвер Габриелян сын нового челябинского прокурора, URA.RU не берется.

Поворотный момент в карьере

Своим карьерным ростом 58-летний уроженец Нагорного Карабаха Габриелян обязан экс-прокурору Ленинградской области Герману Штадлеру, с которым знаком по работе в Северной Осетии. Штадлер руководил прокуратурой Северной Осетии, а Габриелян был его заместителям. В 2009 году Штадлера назначили прокурором Карелии. Через некоторое время в Петрозаводск уехал Габриелян, пишет портал «15-й регион» и получил должность зампрокурора. Через два года, в конце 2011 года Штадлер был назначен прокурором Ленинградской области, а Габриелян возглавил прокуратуру Карелии.

Нового прокурора в Челябинск ждут через неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Недвижимость и другие активы

Согласно декларационным данным, опубликованным на сайте прокуратуры Карелия, доходы Габриеляна за 2020 год составили 5,6 млн рублей. Примерно такой же заработок он указал по итогам 2019 года. Его супруга в 2020 году заработала 206 тысяч рублей. В собственности жены имеется автомобиль Volkswagen Touareg.

До 2015 у прокурора имелся автомобиль Hyundai, затем у семьи появился Volkswagen Touareg, который теперь оформлен на жену. Супруги живут в служебной квартире, площадью 104 квадратных метра. Габриелян один из немногих прокуроров Карелии, кто не имеет недвижимости и не обзавелся жильем или участком за 10 лет работы в республике. У супруги две трети в квартире купленной, когда семья жила в республике Северная Осетия-Алания

Ремонт кабинета не потребуется

Ремонт в будущем кабинете Габриеляна в Челябинске делать не будут. Как сообщили URA.RU источники, знакомые с ситуацией, ремонт в кабинете руководителя ведомства провели в 2016 году, еще когда прокуратурой руководил Александр Кондратьев, покинувший свой пост в 2019 году. Виталий Лопин возглавлявший прокуратуру до февраля этого года, ничего в кабинете не менял.

Вячеслав Тиунов (слева) и Павел Вепрев сохранят свои посты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сохранят должности только заместители-варяги

Встречать Габриеляна будут два его заместителя: Павел Вепрев, руководивший прокуратурой в статусе «и.о», и Вячеслав Тиунов. Первый зампрокурора Игорь Трошкин приезд нового начальника, скорее всего, пропустит, так как находится в отпуске. В самом ведомстве гадают, как изменится руководящий состав ведомства.

Сразу после отставки действующего руководителя Виталия Лопина, в прокуратуре заговорили о том, что с приходом нового начальника покинут свои посты первый зам Игорь Трошкин и Евгений Саломатов.

«Саломатов уже покинул прокуратуру, — напомнил URA.RU инсайдер. — Все сразу поняли, что его должность готовят под нового зама, который приедет вслед за Габриеляном. Трошкин уйдет чуть позже. Это требование нового начальника, чтобы не осталось в руководстве тех, кто много лет жил в Челябинске. А Вепрев и Тиунов останутся. Они оба — варяги». Тиунова перевели в Челябинск в декабре 2019 года из Кемеровской области, а Вепрева, чуть раньше, из Амурской области.

Юлия Сударенко надеется, что новый прокурор займется ЖКХ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

От прокурора ждут надзора за экологией и ЖКХ

За 10 лет службы в Карелии Габриелян подписывал обвинительные заключения в отношении чиновников самого разного уровня. Местные журналисты в ответ на запрос URA.RU охарактеризовали его как «сильного руководителя независимого от власти». Челябинский сенатор Олег Цепкин уже попросил Габриеляна обратить «особое внимание снижению выбросов промышленных предприятий, а также проследить, как идет рекультивация свалок в Челябинске и Магнитогорске».

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко ждет от нового прокурору другого. «Очень много жалоб на ЖКХ, на управляющие компании, — сообщили URA.RU омбудсмен. — Хотелось бы, что новый прокурор всерьез занялся контролем над этой сферой».

Первым громким делом, по которому обвинительное заключение должен подписывать Габриелян уже как прокурор Челябинской области, может стать уголовное дело о коррупции в минстрое региона. Обвиняемые в мошенничестве и коррупции замминистра строительства Татьяна Антонова и экс-директор подконтрольного ведомству ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов отсидев год в СИЗО знакомятся с материалами дела. В июне материалы поступят в прокуратуру.