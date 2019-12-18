17 декабря 2019

В прокуратуре Челябинской области новое назначение

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с Генпрокурором РФ Юрием Чайкой. Екатеринбург, чайка юрий
Юрий Чайка подписал приказ о назначении в прокуратуре Челябинской областиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

Заместителем прокурора Челябинской области Виталия Лопина назначен Вячеслав Тиунов, ранее руководивший прокуратурой Заводского района Кемеровской области. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Соответствующее назначение подписал генеральный прокурор РФ Юрий Чайка», — уточнили в пресс-службе

Новому заместителю прокурора 47 лет. Он уроженец поселка Яшкино Кемеровского района. В 1998 году закончил Кемеровский университет. В органах прокуратуры служит 25 лет.

Тиунов займет ставку, ставшую вакантной после перевода в прокуратуру Свердловской области Андрея Оборока. Круг полномочий Тиунова будет определен после того, как он прибудет в Челябинск.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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