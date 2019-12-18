В прокуратуре Челябинской области новое назначение

Юрий Чайка подписал приказ о назначении в прокуратуре Челябинской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Заместителем прокурора Челябинской области Виталия Лопина назначен Вячеслав Тиунов, ранее руководивший прокуратурой Заводского района Кемеровской области. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Соответствующее назначение подписал генеральный прокурор РФ Юрий Чайка», — уточнили в пресс-службе

Новому заместителю прокурора 47 лет. Он уроженец поселка Яшкино Кемеровского района. В 1998 году закончил Кемеровский университет. В органах прокуратуры служит 25 лет.

Тиунов займет ставку, ставшую вакантной после перевода в прокуратуру Свердловской области Андрея Оборока. Круг полномочий Тиунова будет определен после того, как он прибудет в Челябинск.