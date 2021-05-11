Челябинскую прокуратуру покинул один из руководителей

Евгений Саломатов ушел на пенсию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Заместитель прокурора Челябинской области Евгений Саломатов ушел на пенсию. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. С сайта прокуратуры уже убрали данные о Саломатове.

«Саломатов ушел на пенсию перед майскими праздниками», — рассказал URA.RU инсайдер. В пресс-службе ведомства отставку замруководителя подтвердили, но от комментариев воздержались. Сейчас в прокуратуре только два руководителя. Это зампрокурора Павел Верпрев, который исполняет обязанности руководителя, и первый зампрокурора Игорь Трошкин.

Саламатову скоро исполнится 63 года. В органах прокуратуры он служил более 30 лет. Начинал карьеру с должности помощника прокурора Златоуста. В 2010 году был назначен заместителем прокурора области. На пенсию он ушел в статусе полковника юстиции.

Это не первая отставка в прокуратуре региона с начала года. Прокурор области Виталий Лопин покинул службу в январе 2021 года, подав рапорт об отставке. Перед этим дважды отказался от перевода в другие регионы. Указ о его отставке было подписан 5 февраля, сейчас Лопин работает в структурах Русской медной компании (РМК). Новым прокурором региона должен стать Карен Габриелян, возглавляющий прокуратуру Республики Карелия.